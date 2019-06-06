Жить долго и счастливо

Практически в каждой семье есть долгожители, которым посчастливилось увидеть не только своих внуков, но даже правнуков. Медики определяют долгожительство как жизнь человека более 90 лет. При этом современная наука убеждена: 90 – не предел, в каждом из нас заложен ресурс на 100, а по смелым прогнозам, и до 120 лет.

Всемирная организация здравоохранения официально пересмотрела возрастные нормы. Молодость продлили до 44 лет, средний возраст – 44-60, пожилой – 60-75, старческий – 75-90, после 90 – долгожители. Все это наводит на смутные сомнения: все ли мы знаем о своем организме?

СИНДРОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

Что такое старение? Физиологические, то есть естественные, процессы, приводящие к постепенному снижению адаптационных возможностей организма, разрушению клеток и развитию возрастных изменений и заболеваний.

Есть мнение, что старение современного человека, как бы странно это ни звучало, начинается в 30-35 лет. Это похоже на правду: именно в этом возрасте мы уже не можем не спать ночи напролет, сохраняя бодрость на утро, хорошо знакомы с расстройствами желудочно-кишечного тракта, ощутимым дискомфортом в шее и спине, находим у себя первые морщинки и частичные провалы памяти.

О какой долгой жизни может идти речь, если в самом начале молодости (по критериям ВОЗ) мы уже начинаем «сыпаться»? Стоит быть честными с самими собой. Многие из нас ежедневно занимаются саморазрушением. Недостаток сна, продукты подешевле из ближайшего магазина, полуфабрикаты, фастфуд, кофемания, пара бокальчиков, чтобы расслабиться, курение, отсутствие адекватных физических нагрузок – все это и есть саморазрушение. Мы сами запускаем процессы собственного старения.

ДОЛГОЛЕТИЕ В НАШИХ РУКАХ

Однако в каждый день своей жизни не поздно начать жить по-другому. Избавиться от губительных привычек, начать внимательно относиться к своему питанию, высыпаться, несмотря на все авралы, заниматься телом, меньше свободного времени проводить с гаджетами и больше – на природе.

Важная часть изменений – пройти полное обследование, чтобы понять, какие наши органы особенно нуждаются в поддержке. О какой поддержке идет речь, если отныне мы – приверженцы здорового образа жизни, разве этого недостаточно?

Как правило – нет. Чем позже мы начинаем заниматься своим здоровьем, тем больше вероятность, что уже есть определенные проблемы и заболевания. В случае болезней может быть необходимо лечение. Улучшить свое состояние, замедлить старение, дать себе шанс на долголетие возможно с помощью биорегуляторов.

Российские ученые из Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии разработали целую линейку продуктов, которая получила название – цитамины, принцип их действия основан на восстановлении органа на клеточном уровне.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

Клетка – основа всего, с клетки начинается жизнь, каждый орган состоит из клеток, причем из определенных, «своих». С возрастом под действием негативных факторов, в результате перенесенных заболеваний клетки разрушаются.

Восстановить поврежденную клетку – значит нормализовать функцию органа и обеспечить лучшие условия для его работы в течение долгих лет. Цитамины делают именно это. Попадая в кровь из желудочно-кишечного тракта, активные вещества направляются к «родному» органу, встраиваются в его клеточную структуру, запуская процессы регенерации.

Многие лекарственные препараты лечат одни органы и увеличивают нагрузку на другие. Особенно часто страдает печень. Цитамины не влияют на печень. Адресно действуют на соответствующий орган и не оказывают побочных эффектов. Не замещают функцию органов, а помогают нормализовать и продлить их работу.

Передозировка исключена, в составе цитаминов микроэлементы и витамины в оптимальной для работы клеток концентрации. Отсутствие консервантов, красителей и ароматизаторов, возможность совмещать цитамины с любыми питательными и лекарственными веществами, а также друг с другом – еще одно преимущество. Кроме того, отсутствуют и побочные эффекты, ведь цитамины – это комплекс пептидов – белков, из которых состоят наши с вами клетки.

Линейка препаратов – 16 цитаминов для разных органов и систем:

• зрительная;

• иммунная;

• костно-мышечная;

• мочевыделительная;

• репродуктивная;

• нервная;

• пищеварительная;

• система кровообращения;

• эндокринная.

Цитамины могут помочь в лечении и профилактике заболеваний, поддержании здоровья и активного долголетия, в реабилитации, в том числе после травм и операций.

Спортсмены тоже применяют цитамины, чтобы поддерживать сердце, сосуды, суставы и другие органы, активно задействованные при физических нагрузках.

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Перспектива жить долго воодушевляет – при условии, что эта жизнь будет активной и счастливой. Сохранить здоровье – в руках почти каждого из нас, вне зависимости от того, сделали прародители нам «генетический подарок» или нет.

Все та же Всемирная организация здравоохранения дает важный ориентир: здоровье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Чем раньше мы возьмем на себя ответственность за собственное здоровье, тем больше шансов, что нам хватит времени обрести душевное и социальное благополучие. Тогда идея жить долго обретает смысл, потому что счастливая жизнь имеет особую ценность для ее обладателя.