2019-06-06T12:15:41+03:00
Умные вещи

Одноклассники бесплатно покажут матчи сборной России с Сан-Марино и Кипром

Социальная сеть проведет прямые трансляции совместно с компанией «Телеспорт»
Поделиться:
Смотреть матчи можно в группе телеканала «СИЛА» в ОК.Смотреть матчи можно в группе телеканала «СИЛА» в ОК.
Изменить размер текста:

Социальная сеть Одноклассники совместно с компанией «Телеспорт» проведет бесплатные прямые трансляции матчей сборной России против Сан-Марино и Кипра. Игры пройдут в рамках отборочного турнира к Евро-2020.

Трансляция матча со сборной Сан-Марино, который состоится в Саранске, начнется 8 июня в 18:50 по московскому времени. Второй матч отборочного турнира против сборной Кипра пройдет в Нижнем Новгороде 11 июня. Начало игры в 21:45 по московскому времени.

Смотреть матчи можно в группе телеканала «СИЛА» в ОК. Трансляция будет доступна в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24