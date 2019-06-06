Одноклассники бесплатно покажут матчи сборной России с Сан-Марино и Кипром

Социальная сеть Одноклассники совместно с компанией «Телеспорт» проведет бесплатные прямые трансляции матчей сборной России против Сан-Марино и Кипра. Игры пройдут в рамках отборочного турнира к Евро-2020.

Трансляция матча со сборной Сан-Марино, который состоится в Саранске, начнется 8 июня в 18:50 по московскому времени. Второй матч отборочного турнира против сборной Кипра пройдет в Нижнем Новгороде 11 июня. Начало игры в 21:45 по московскому времени.

Смотреть матчи можно в группе телеканала «СИЛА» в ОК. Трансляция будет доступна в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.