2019-06-06T12:31:23+03:00
Экономика

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин: «Мусор – это новая нефть»

Переработка отходов может стать выгодным бизнесом
Евгений БЕЛЯКОВ
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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин во время интервью «Комсомолке» на ПМЭФ-2019.Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин во время интервью «Комсомолке» на ПМЭФ-2019.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С января этого года в стране началась мусорная реформа. Систему обращения с отходами поменяли почти во всех регионах страны. Без эксцессов не обошлось. Но откладывать дальше возможности не было, считают в правительстве.

- У нас скопилось огромное количество мусора. Все это формировалось много лет, полигоны напряжены до предела, в большинстве субъектов РФ они переполнены, - заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью «КП» на ПМЭФ-2019. - Конечно, конструкции, которые были когда-то сделаны в нижней части полигонов (с отводом фильтрата и дегазацией), уже не справляются. И мы имеем те проблемы, которые произошли в Московской области – знаменитые запахи и возгорания. Все нормативы уже давно перешагнули. В ближайшие годы в стране появится целая инфраструктура переработки отходов. Проектируются или уже строятся сотни предприятий. Общий объем инвестиций до 2024 года составит свыше 180 млрд рублей. При этом отрасль может быть прибыльной для частного бизнеса. Особенно с учетом государственной поддержки.

- Мусор - это новая нефть. Мы создаем льготы, условия, разгружаем по это направление от налогов, - говорит Дмитрий Кобылкин. – В этом случае за мусор будут биться и будут забирать его еще на старте - до того, как он появится на полигонах.

Но первый шаг – это формирование культуры раздельного сбора мусора у граждан. В России решили упростить схему. Начать этот процесс с двух контейнеров, то есть разделять первичные отходы дома на сухие (пластик, стекло, алюминий, бумага и т.д.) и мокрые (пищевые отходы). Как считает министр, каждая семья может уже начать это делать. А инфраструктура догонит.

- Давайте начнем с себя. Говорить о том, что пока инфраструктура не появится, я сортировать не буду. Культура формируется прежде всего внутри нас, у нас на кухне, у нас в семье, среди детей. Меня лично толкают на это мои дети. Они более активные, нежели мы. Они говорят: «Папа, у нас кухня небольшая, 8 кв. м, но мы найдем для второго пакета место». И мы к этому привыкли. Прошло несколько месяцев, и теперь это культура нашей семьи, мы так живем, - пояснил министр.

Напомним, одна из главных тем международного экономического форума в Санкт-Петербурге – реализация нацпроектов, в том числе в сфере экологии. Организатор – фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» является информационным партнером форума. Полный текст интервью с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным читайте в одном из ближайших выпусков «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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