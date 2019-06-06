Кронштадт превратят в остров-музей

Кронштадт - остров-порт боевой славы, поражающий мощью и окутанный легендами. Но с точки зрения туризма он пока, мягко говоря, малообихожен - местами разрушен, местами захламлен. О реставрации думали давно, но руки не доходили. Но нашлись инвесторы и даже показали прессе проект «Кронштадт. Остров фортов». Он впечатляет: тут появится самый большой в мире музей военно-морского флота, океанариум, гостиница, стоянка для яхт и катеров, научные и образовательные площадки. В итоге, по обещаниям организаторов, турпоток в Кронштадт увеличится до пяти миллионов человек в год (сейчас - полтора млн), а затраты частников и государственников окупятся. Не говоря уж об имиджевых преференциях как тихому городку Кронштадт и шумному Санкт-Петербургу, так и государству вцелом.

Официальная презентация проекта состоится на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума 6-8 июня.

Проект представляла, в том числе, советник заместителя председателя правления АО «Газпромбанк», член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу. По ее словам, в проекте, помимо меценатов и инвесторов, примут участие государство - Минкульт поможет с реставрацией архитектурных памятников и муниципальные власти уже пообещавшие найти деньги на развитие инфраструктуры. Есть предварительные договоренности.

Ксения Шойгу

Интересно? Доходно? Всем от этого станет лучше? Вроде, да. Но оппозиционная пресса возмущена. Ведь для нее Ксения Шойгу не представитель правления банка, а, в первую очередь, дочь Министра обороны Сергея Шойгу. Нет, чтобы как нормальные дети многих чиновников спокойно жить где-то за рубежом - так нет, лезет, вкладывает деньги, пытается заработать...

В «портфеле» Ксении Шойгу уже есть несколько вполне самостоятельных крупных и успешных проектов. Несмотря на молодость (28 лет), она работает качественно и вполне самостоятельно. Но - увы - все ее успехи и неудачи рассматриваются позиции «папенькина дочка». Так повелось у "независимой" прессы. Такова судьба детей всех известных людей. Пожелаем Ксении Сергеевне успеха в реализации кронштадского замысла и очередного повода доказать свою бизнес-независимость.