2019-06-06T14:18:17+03:00
Общество

В кают-компании «Арктики» создали Общественный совет Севморпути

Совет учрежден по инициативе «Росатома»
Михаил ГОРЧАКОВ
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Фото: Отдел связей с общественностью АО «Балтийский завод»Фото: Отдел связей с общественностью АО «Балтийский завод»
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Атомный ледокол «Арктика» достраивается на Балтийском заводе - в Петербурге, где в эти дни проходит международный экономический форум-2019. В его рамках, 6 июня, и прошло заседание учредителей Общественного совета Севморпути. В нем приняли участие представители власти арктических регионов и работающих там компаний, ученые и общественные деятели.

Генеральный директор директор «Росатома» Алексей Лихачёв объяснил инициативу корпорации тем, что все решения по развитию Севморпути должны решаться с учетом мнения заинтересованных сторон, в том числе, иностранных партнёров. Таким образом, создана открытая площадка, на которой эксперты будут искать и обсуждать лучшие идеи развития арктической водной магистрали.

На учредительном заседании участники решили сформировать Организационный комитет общественного Совета и избрали его председателем генерального директора «Совкомфлота» Сергея Франка.

В следующий раз Совет соберется в сентябре 2019 года - на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В этот же день «Атомфлот» и крупнейший морской контейнерный перевозчик Maersk Line подписали меморандум о сотрудничестве. В конце прошлого лета датская компания отправила судно в пробный рейс по Северному морскому пути. Не исключен, что лед тронулся, и транзитные перевозки по ледовым морям станут регулярными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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