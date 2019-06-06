«Реформы или ехать?». В Питере обсудили, как России ускорить рост экономики

Экономический рост обсуждают на всех форумах в Санкт-Петербурге. И всегда с одной и той же целью. Мы своими темпами роста недовольны. Вот и нужно найти такой механизм, который позволит нам двигаться вперед быстрее. Пока не получается. Прогноз на этот год - жалкие 1,3%. Тогда как в среднем по миру - 2,5%. Что мы делаем не так? И как догнать убегающих вперед США, Китай и другие страны? Все это финансовый блок правительства обсуждал на сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» на ПМЭФ. А Кудрин их как всегда критиковал.

СТАБИЛЬНОСТЬ ИЛИ РОСТ?

Наши чиновники очень любят слово «стабильность». То ли так устали от кризисов, то ли так понравилось быть в зоне комфорта. Специально для этого в правительстве даже придумали бюджетное правило. Оно позволяет нам спокойно сводить концы с концами даже при дешевой нефти ($40 за баррель). Все, что свыше, идет в резервы. Хотя раньше казну балансировали давно забытые $100.

- Стабильность без роста нам не нужна, - неожиданно для многих заявил на сессии первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото Сергей Карпухин / ТАСС

А потом пояснил: мол, сначала нужно заложить фундамент. Но на это требуется время.

- Нацпроекты точечно бьют по тем проблемам, которые раньше не решались. Стимулирование экспорта, инфраструктура, малый и средний бизнес, производительность труда, - пояснил глава Минфина. - Мы только начинаем раскручивать этот маховик. Это непростая работа.

Правда, чтобы экономика росла, государственных инвестиций недостаточно. Нужно, чтобы частный бизнес вкладывал больше денег в развитие. А с этим беда.

БИЗНЕС НЕ ВЕРИТ СУДАМ

- Отток капитала из России удвоился – с начала года 40 млрд долларов уже, - привел неутешительную статистику Алексей Кудрин, глава Счетной палаты и предшественник Силуанова на посту министра финансов. - Сегодня 220 лет со дня рождения Пушкина. В моем любимом произведении «Дубровский» есть пример рейдерского захвата. И спустя два столетия ничего не изменилось. Больше половины предпринимателей не доверяют судебной системе и правоохранительным органам. Значит, люди не считают суды последним оплотом справедливости. А 70% бизнесменов считают свое дело опасным, потому что в России нет защиты капитала.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Фото Гавриил Григоров / ТАСС

По мнению Кудрина, нужно осуществлять ежедневный мониторинг независимости судей. Сфокусироваться на этом. Сделать это приоритетом и фундаментом. То есть, включить судебную реформу в состав нацпроектов.

- Действительно, предприниматели, когда их спрашивают, говорят: мы не инвестируем, потому что нам нужны стабильные условия, - согласился с бывшим начальником Силуанов. - Для этого мы готовим законопроект о защите капиталовложений.

Как пояснили в пресс-службе Минфина, он будет гарантировать неизменность ключевых условий ведения бизнеса для тех проектов, в которых объем вложений будет превышать 1 - 3 млрд рублей.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, РЕФОРМ НЕТ

Главная претензия к российским финансовым властям - что у нас дорогие кредиты. Мол, бизнесу невыгодно брать деньги в долг. Отсюда и нет дополнительных инвестиций. В ЦБ с таким диагнозом не согласны.

- У нас на эту тему всегда очень странные дискуссии. Бизнес не инвестирует, потому что есть проблемы с доверием в экономике, а не потому, что не хватает денег, - считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Председатель Центрального банка РФ (Банк России) Эльвира Набиуллина. Фото Сергей Карпухин / ТАСС

По ее словам, нужно сначала заниматься структурными реформами. А уже потом сильнее опускать ключевую ставку и снижать стоимость кредитов. Иначе только инфляцию разгоним, и ничего больше.

- Что произошло в мире. Развитые страны, те же США и Европа, снизили ставки до нуля, увеличили дефициты бюджетов. Нам предлагают пойти по такому же пути. Но такая политика бесконечно не может продолжаться?! Всему есть предел. Можно разово дать стимул, чтобы провести реформы. Но постоянно так делать невозможно. Западные страны с этим уже столкнулись. Мировая экономика замедляется, потому что долги растут и все больше денег уходит на обслуживание долга, - считает Антон Силуанов.

Правда, за счет инвестиций и дешевых кредитов американцы здорово раскочегарили свою экономику. В США она росла темпами по 3% в год. Для их размера это огромный рост. Кудрин предложил другой вариант - увеличить госдолг (он у нас маленький), вложить эти деньги в новые проекты, плюс потратить часть резервов. Силуанов от этого тоже отказался. И этим напомнил самого Кудрина 10-летней давности, когда тот запрещал тратить Резервный фонд, потому что «разворуют».

ИТОГО

Очередная дискуссия о росте российской экономики зашла в тупик. Нет ни структурных реформ, ни дешевых денег. А значит, было бы наивно рассчитывать на опережающий экономический рост. По прогнозу главы Счетной палаты, в ближайшие пять лет у нас вряд ли получится достичь даже 3% в год. А это средний показатель в мире. Китай, для сравнения, растет на 6 - 7% в год, и даже эти темпы считает низкими.