Ленинградская область подпишет на ПМЭФ договоров почти на триллион рублей

6 июня, в небольшой перерыв между подписаниями различных договоров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил активность работы команды региона на Петербургском международной экономическом форуме. Размер инвестиций достигает почти триллиона рублей!

Если быть точным, то 921 миллиард, - пояснил Александр Дрозденко. - Это крупные инвестиционные соглашения. Большинство из них связаны, конечно же, с нефтегазовым и нефтехимическим комплексами. Мы регион, где выгодные транзитные пути. У нас развиваются портовые комплексы. Пришел большой газ, пришла большая нефть, и понятно, что строятся серьезные комплексы по переработке.

Но у руководства региона вызывает оптимизм не только увеличение инвестиций в нефтегазовый комплекс. Также в четверг губернатор Ленинградской области подписал ряд интересных соглашений по размещению в регионе предприятия с новыми технологиями – речь идет о смарт технологиях. Это и компания "Аэро", и компания "Глория", это и ряд других компаний, которые будут размещаться в технологической индустриальной М-10.

- Будут строиться заводы, которые уже на стадии строительства являются самыми современными в своей отрасли. Это очень важно! – отметил губернатор. - Для нас самое важное при этом - человеческий потенциал, рабочие профессии, которые позволят хорошо зарабатывать.

Также на Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ - 2019) были подписаны соглашения о сотрудничестве с Юрием Васильевым, президентом Союза «Ленинградской областной торгово-промышленной палаты», и Алексеем Рыбниковом, президентом Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи. Сотрудничество с биржей существенно упрощает выход предприятий лесной отрасли Ленинградской области на существующие рынки сбыта, способствует развитию здоровой конкуренции и позволяет устанавливать справедливую рыночную стоимость на продукцию.

Не забывает губернатор и о развитии социальной и транспортной инфраструктуры. Власти региона договорилдись о развитии транспортно-пересадочного узла в Девяткино с компанией «Гатчинапассажиравтотранс». Как сказал Александр Дрозденко, с созданием комфортабельного узлового пассажирского центра компания выйдет на новый уровень.

«Это будет решением не только для жителей агломерации, районов Мурино и Новое Девяткино, этот проект имеет международное, межрегиональное и областное значение», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Инвестору будет предоставлен участок земли для размещения транспортного узла и торгово-развлекательного центра. Если верить смелым предположениям, то вокзал в Девяткино может быть введен в эксплуатацию уже в этом году, а сам проект полностью завершится в 2021-22 годах.

Напомним, днем ранее эксперты агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представили майский рейтинг влиятельности губернаторов. По сравнению с апрелем в тройке лидеров изменений нет. Лидирующие позиции заняли мэр Москвы Сергей Собянин (1 место), глава Чечни Рамзан Кадыров (2 место) и глава Татарстана Рустам Минниханов (3 место).

В мае в группу с «очень сильным влиянием» вошел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, переместившийся с 22-го на 17-е место в общем рейтинге. Такое повышение эксперты обосновывают рядом перспективных проектов в сфере строительства. Также среди причин для повышения рейтинга эксперты АПЭК называют значимые социально-экономические инициативы, а также работа лидеров регионов с федеральным ведомствами по развитию территорий.

В рамках Петербургского международного экономического форума 7 июня будет оглашён Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Ленобласть планирует попасть в "символическую двадцатку".

- Очень волнуемся, но цифры должны сделать свое дело, - поделился ожиданиями Александр Дрозденко. - Конкуренция сумасшедшая, все регионы толкаются локтями, все хотят быть в первой двадцатке. Но мы понимаем, что не все зависит только от регионов. Оценку дают и бизнес, и общественные институты. За нас говорят цифры, мы являемся лидерами России по привлечению инвестиций на одного жителя. Значит мы на правильном пути.