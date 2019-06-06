2019-06-06T15:17:18+03:00
Звезды

У Александра Панкратова-Черного случился гипотонический криз

Информация о том, что популярный актер находится в тяжелом состоянии, к счастью, не подтвердилась
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Актер Александр Панкратов-Черный.Актер Александр Панкратов-Черный.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сейчас Александра Васильевича лечат в терапевтическом отделении Первой Градской больницы.

Сегодня утром ему стало плохо. Он едва не потерял сознание, упало давление. Это случилось рядом с домом актера на Фрунзенской набережной. Скорее всего, летний зной стал причиной плохого самочувствия. Соседи вызвали скорую.

Панкратова-Черного доставили в отделение реанимации. В результате обследования врачи ничего серьезного не обнаружили. Гипотонический криз миновал, и актера перевели в обычную терапию.

Через три недели Александр Васильевич будет отмечать 70-летие. Возможно, на его самочувствии сказалось волнение перед юбилеем.

Его дебют в кино состоялся в картине Андрея Кончаловского «Сибириада», а народное признание пришло после выхода на экраны музыкальной комедии «Мы из джаза» Карена Шахназарова, где Панкратов-Черный сыграл банджиста Степу Грушко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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