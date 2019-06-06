Жара в Москве: Искусственный дождь на улицах, бесплатная вода в метро и «комнаты прохлады»

Опять +31! Москва держит солнечный удар. Чтобы жителям стало легче переносить зной, городские службы помогают всем, чем могут.

В сильный зной по всей столице работают «комнаты прохлады». Напомним, их традиционно готовят к лету в центрах социального обслуживания (ЦСО) и в филиалах в каждом районе города. Всего таких холодных мест более 130. Сюда бесплатно могут прийти все желающие, особенно беременные, мамы с маленькими детьми, пенсионеры и люди с хроническими болезнями. Во всех центрах социального обслуживания есть кондиционеры и кулеры с прохладной водой. При необходимости посетители могут рассчитывать на первую помощь медсестер и вызов «неотложки». Время работы «комнат прохлады» в жару: понедельник - четверг - 9.00 - 20.00, пятница - 9.00 - 18.45, суббота - 9.00 - 16.00. Адрес ближайшей «комнаты прохлады» - на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.

На улицах коммунальщики запускают искусственный дождь. Для этого поливомоечные машины выходят на дороги чаще обычного - каждые два часа (вместо каждых 3 - 4 часов).

- Днем в пик жары проводим аэрацию воздуха, то есть во время работы техники струи воды направляются вверх, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - Орошение позволяет не только содержать дороги и воздух в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, снижать его пластическую деформацию. При этом также чаще поливаем деревья, кустарники и цветники.

В метро тоже спасают пассажиров от духоты. Обычно, если температура на станциях поднимается выше плюс 28 градусов и держится так не меньше 4 часов, в метро начинают раздавать бутилированную воду и влажные салфетки. Первую медицинскую помощь сомлевшим от духоты пассажирам должны оказывать дежурные по станциям, инспекторы службы безопасности и центра мобильности. При необходимости они свяжутся со «скорой».

В особо жаркую погоду в подземке начинают раздавать бесплатную воду.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С начала этой недели на 30 самых жарких станциях подземки и МЦК уже бесплатно раздали более шести тысяч бутылок воды без газа. К примеру, больше всего ее разбирали на пересадочных станциях - «Пушкинская», «Сретенский бульвар» и «Библиотека имени Ленина». Кроме того, душные станции круглосуточно проветривают с открытыми дверями. При необходимости на входе в вестибюли могут просто снять дополнительные стеклянные двери для естественной вентиляции. Это помогает снизить температуру воздуха на платформах и в вестибюлях в среднем на 8 градусов. Например, среди таких станций - «Тверская», «Академическая», «Дмитровская», «Савеловская», «Тимирязевская», «Менделеевская», «Сокол», «Чкаловская». Ночью все вентиляционные шахты метро переводят на усиленный режим притока холодного воздуха.

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