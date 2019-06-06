2019-06-06T16:05:36+03:00
Политика

Любимая певица Папы Римского просит Путина пригласить его в Россию

Светлана Касьян выступит в Риме с оперой «Тоска»
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Любимая российская певица Папы - оперная дива Светлана КасьянЛюбимая российская певица Папы - оперная дива Светлана Касьян
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Владимир Путин вот уже в третий раз встретится с Папой Римским Франциском в Ватикане. Как сообщил в четверг временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, аудиенция у главы Римско-католической церкви назначена на 4 июля.

Среди возможных тем беседы: ситуация в Сирии и Венесуэле, а также церковный раскол на Украине из-за предоставления Константинопольским Патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии.

- Действительно, готовится поездка и контакты в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у Папы. Такая подготовка ведется, по деталям в установленном порядке, как говорится, сделаем соответствующее заявление, - подтвердил новости из Ватикана пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако ответить на вопрос о том, пригласит ли Владимир Путин Папу посетить Россию, затруднился.

А любимая российская певица Папы - оперная дива Светлана Касьян, которую он этой весной удостоил ордена святого Сильвестра, - надеется, что понтифик совершит свой исторический визит в Россию.

- Я бы хотела попросить Владимира Владимировича пригласить Его Святейшество в Москву. Мы, люди искусства, были бы рады его видеть. Для многих из нас он является особым вдохновением и глотком свежего воздуха в современном мире, полном войн и страданий. Я знаю Его Святейшество как человека великой духовности и авторитета для миллиардов людей. Его приезд в Россию стал бы особой вехой в налаживании диалога между Россией и Западом, в котором мы все нуждаемся, - заявила Светлана «Комсомолке».

Сама певица в этом месяце вновь планирует выступить в Риме со своей визитной карточкой - «Тоской».

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Российская оперная певица Светлана Касьян (ученица Галины Писаренко) часто выступает в Италии, ее визитная карточка - «Тоска» Джакомо Пуччини, а среди почитателей ее таланта - сам Папа Римский Франциск. После концертов он несколько раз приглашал ее на аудиенцию, познакомился и с ее семьей. И вот сейчас решил удостоить Касьян рыцарского ордена святого Сильвестра - государственной наградой Ватикана, присуждаемой за заслуги в области науки, литературы и искусства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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