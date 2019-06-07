Рекорды «Роснефти»

Итак, «Роснефть» была и остается крупнейшей нефтегазовой компанией в России и крупнейшей в мире по запасам и добыче жидких углеводородов. При этом демонстрируется устойчивый рост экономически рентабельных запасов. Доля добычи нефти в Российской Федерации - около 41%, в мировой добыче - 6%. Вот главный смысл доклада главы компании Игоря Сечина. Теперь подробности.

ИТОГИ

В 2018 году «Роснефть» подтвердила статус крупнейшего российского налогоплательщика - выплаты достигли рекордного значения за всю историю компании и составили 4 трлн рублей - в полтора раза больше, чем в 2017 году.

Несмотря на нестабильность нефтяного рынка, внешнее давление и санкции, рыночная капитализация компании выросла более чем на 40%. Благодаря этому «Роснефть» вошла в мировой топ-10 нефтяных компаний мира по капитализации.

Опять же несмотря ни на что компания успешно работает в 25 странах и является партнером семи из десяти мировых мейджоров.

«Роснефть» продолжает с заметным отрывом лидировать среди международных нефтегазовых компаний по уровню обеспеченности доказанными запасами углеводородов. К тому же их объем в 2018 году вырос на 4%, составив 41,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента. То есть уже разведанной нефти хватит более чем на 20 лет. К тому же в прошлом году открыто 230 новых залежей и 23 месторождения.

В прошлом году компания поставила рекорд по добыче - 5,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (более половины от всей добычи в стране). Результат достигнут, несмотря на ограничения по добыче в рамках соглашения ОПЕК+. Факторов роста много - совершенствование методов работы, освоение новых технологий, переход с традиционных наклонно-направленных скважин на горизонтальные. То есть теперь «Роснефть» эффективно добывает трудноизвлекаемые ресурсы.

И еще рекорд - в скорости бурения. Срок бурения горизонтальной скважины в «Юганскнефтегазе» в 2018 году составил 9,3 дня при среднем времени бурения аналогичных скважин за 42 дня в 2013 году.

В прошлом году «Роснефть» сохранила лидерство и по эффективности затрат на добычу. В среднем за год они составили всего $3,1 на баррель нефтяного эквивалента, снизившись по сравнению с 2017-м на 3%.

На 4% сократился уровень затрат в разведку и добычу углеводородов и составил всего 6,8 доллара на баррель нефтяного эквивалента. Это тоже лучший в мире результат.

В четвертом квартале 2018 года компания ввела в эксплуатацию четыре новых месторождения. В ходе собрания акционеров глава «Роснефти» Игорь Сечин по видеосвязи дал старт эксплуатации нового, уже второго, месторождения Эргинского кластера - Западно-Эргинского.

Еще достижение 2018-го - компания нарастила свободный денежный поток до 18 миллиардов долларов, что более чем в четыре раза превышает показатель 2017 года - самый высокий рост среди компаний-конкурентов. При этом сохранен объем капитальных затрат в рублях на уровне 2017 года.

Общий уровень дивидендов в пользу акционеров по итогам года составил 274,6 млрд рублей, из них 137,3 млрд придется на долю государства. Рост в 2,5 раза по сравнению с выплатами за 2017 год.

При этом компания неукоснительно соблюдает поручения правительства о поддержании ценовой стабильности и уровня поставок топлива на внутренний рынок. В 2018 году норматив биржевой реализации по автомобильным бензинам перевыполнен компанией более чем в два раза, по дизельному топливу - более чем в полтора раза.

Капитальные вложения «Роснефти» в 2018 году составили 936 млрд рублей и сохранились на уровне 2017 года. В основном инвестиции сосредоточены в России с долей от общего объема более 92%. В 2018 году порядка 90% инвестиций направлено в сегмент разведки и добычи и 8% в сегмент переработки, коммерции и логистики. При этом 80% инвестиционной программы - проекты развития.

Современные технологии - один из коньков компании. Слова «цифровое месторождение», «цифровой завод», «цифровая цепочка поставок», «цифровая АЗС» давно перестали удивлять. Фото: пресс-служба ПАО "НК "Роснефть"

ПЛАНЫ

Сейчас «Роснефть» ведет подготовку к запуску Лодочного, Северо- Комсомольского, Северо-Даниловского месторождений, а также новых месторождений Эргинского кластера.

Увеличению доли газа в общей добыче углеводородов компании поспособствует запуск проекта «Роспан» - крупнейшего газового проекта в портфеле «Роснефти». Планируется запустить его в конце 2019 года. Проект обеспечит годовую добычу газа в объеме 21 млрд кубометров, а также добычу жидких углеводородов свыше 5 млн тонн в год.

Второй по запасам газа проект - разработка Харампурского и Фестивального участков в Ямало-Ненецком автономном округе. «Роснефть» совместно с партнером - компанией BP начала активную фазу его реализации в этом году. Проект обеспечит годовую добычу в объеме 11 млрд кубических метров. Запуск планируется в 2020 году.

Таким образом, «Роснефть» сохраняет ранее заявленный план по увеличению объема добычи газа до 100 млрд кубометров.

Но главное все же нефть. В том числе - ее переработка. В планах компании выход светлых нефтепродуктов на российских НПЗ к 2023 году увеличится до 70%. Зарубежные НПЗ «Роснефти» в Германии и Индии уже ориентированы на максимизацию производства дизельного топлива и минимизацию мазута, что даст конкурентное преимущество в условиях внедрения новых стандартов.

Разрабатывается поэтапная программа развития НПЗ в индийском городе Вадинар. Первый этап предполагает организацию производства нефтехимической продукции и выход на индийский нефтехимический рынок. Активно развивается заправочная сеть в Индии. Количество АЗС превысило 5000 станций.

В рамках своей стратегии «Роснефть» планирует обеспечить рост добычи углеводородов до 330 млн тонн нефтяного эквивалента к 2022 году. Такого результата планируется добиться за счет ускоренного технологического развития. Программы «цифровое месторождение», «цифровой завод», «цифровая цепочка поставок», «цифровая АЗС» позволят перейти на качественно новый уровень, повысить надежность и экономичность производств, сократить потери.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В 2018 году компания представила общественности свою публичную позицию - «Роснефть: вклад в реализацию 17 целей ООН в области устойчивого развития». В приоритетах обозначено: «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменением климата» и «Партнерство в интересах устойчивого развития».

«Роснефть», как член Глобального договора ООН, всецело разделяет принципы Социальной хартии российского бизнеса, поддерживает Антикоррупционную хартию, общие принципы и ценности Всеобщей декларации прав человека, международной Декларации о принципах охраны труда, снижение неравенства, охрану окружающей среды.

В прошлом году принято решение о присоединении «Роснефти» к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний по снижению выбросов метана в атмосферу.

И напоследок: «Роснефть» целенаправленно исполняет заявленную задачу войти до конца 2022 года в топ-25 международных нефтегазовых компаний по показателям промышленной безопасности и охраны труда, а также снизить на 5% удельные выбросы парниковых газов.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обрадовал акционеров не только итогами года, но и большим заделом на будущее.Современные технологии - один из коньков компании. Слова «цифровое месторождение», «цифровой завод», «цифровая цепочка поставок», «цифровая АЗС» давно перестали удивлять.