2019-06-06T17:07:57+03:00
Происшествия

Охранник Сергея Пенкина выстрелил себе в голову из травмата

За жизнь мужчины борются медики
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пострадавшим оказался охранник известного певца Сергея Пенкина. У артиста он работал более двух летПострадавшим оказался охранник известного певца Сергея Пенкина. У артиста он работал более двух летФото: Борис КУДРЯВОВ
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Рано утром в четверг, 6 июня, жители улицы Ярцевской услышали звук выстрела из припаркованной у обочины машины. Очевидцы вызвали скорую и полицию.

- 30-летний мужчина выстрелил себе в голову из травматического пистолета. С места происшествия он был госпитализирован, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Пострадавшим оказался охранник известного певца Сергея Пенкина. У артиста он работал более двух лет. Главной задачей была охрана загородного дома звезды эстрады.

- Разрешение на оружие у него было. По предварительным данным, у пострадавшего были финансовые проблемы. Банкам и микрокредитным организациям он задолжал около полутора миллионов рублей. За несколько часов до инцидента из-за финансовых проблем он поссорился со своей девушкой, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

По факту ЧП проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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