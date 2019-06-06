Охранник Сергея Пенкина выстрелил себе в голову из травмата

Рано утром в четверг, 6 июня, жители улицы Ярцевской услышали звук выстрела из припаркованной у обочины машины. Очевидцы вызвали скорую и полицию.

- 30-летний мужчина выстрелил себе в голову из травматического пистолета. С места происшествия он был госпитализирован, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Пострадавшим оказался охранник известного певца Сергея Пенкина. У артиста он работал более двух лет. Главной задачей была охрана загородного дома звезды эстрады.

- Разрешение на оружие у него было. По предварительным данным, у пострадавшего были финансовые проблемы. Банкам и микрокредитным организациям он задолжал около полутора миллионов рублей. За несколько часов до инцидента из-за финансовых проблем он поссорился со своей девушкой, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

По факту ЧП проводится доследственная проверка.