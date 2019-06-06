Школьники Заречного строят роботов и пробуют стать инженерами-изобретателями

РобоХакатон, состязание машин Голдберга, АстроТехноКибер шоу - кто сказал, что точные науки должны быть скучными? Как заинтересовать школьников в техническом образовании и поддержать одаренных детей, придумали молодые педагоги из города Заречный. Проект пензенской региональной молодежной общественной организации по поддержке одаренных детей и молодёжи «МОНО» получил поддержку Фонда президентских грантов.

- Проект «Технологическая инициатива Заречного: профессия будущего - проект настоящего» посвящен популяризации технического творчества и профессиональной ориентации школьников. Его участники - школьники возраста от 10 до 18 лет, - говорит руководитель образовательного проекта Евгений Шелковой.

С марта по октябрь в городе пройдет семь образовательных мероприятий для школьников. Организаторы специально подобрали самые разные форматы, чтобы понять - какие оказались наиболее эффективными, а также заинтересовать как можно больше ребят.

Так, во время РобоХакатона командам школьников удалось создать из частей одного конструктора более 150 различных роботов, некоторые из которых которые двигались от солнечной батареи.

Организаторы специально подбирают самые разные форматы мероприятий, чтобы понять - какие оказались наиболее эффективными, а также заинтересовать как можно больше ребят. Фото предоставлены МОНО

- Мы привыкли что, если есть набор деталей, конструктор - то есть к нему и инструкция. А ребята оказались в ситуации, когда у них есть конструктор, но нет инструкции, нет границ. И дальше начинался процесс творческого преображения. Задача была довольно сложной и они показали, что могут легко применять свои знания и придумывать на ходу новые вещи, - отметил Евгений Шелковой.

В общей сложности в семи образовательных мероприятиях проекта примет участие полторы тысячи школьников. В “Состязании Машин Голдберга” ребятам предлагается придумать свои устройства, которые бы выполняли простые действия до абсурдности сложным образом. Во время научно-популярных сборов «Будущее сегодня» более 100 школьников смогли глубже изучить химию, биологию, математику, лингвистику, попробовать себя в роли инженеров-изобретателей.

Впереди также фестиваль социально-профессиональных технологических инициатив, неделя технического творчества, естественно-научный интенсив и «АстроТехноКибер шоу».

Машина Голдберга - устройство, выполняющее простое действие до абсурдности сложным образом Фото предоставлены МОНО

Параллельно в школах проходят тренинги по профессиональной ориентации школьников, а методический совет изучает эффективность каждого из мероприятий. Одним из итогов проекта станут методические рекомендации по дальнейшей популяризации технического творчества среди школьников, создание тиражируемой образовательной модели, продвижение новых методов обучения.

Кстати, авторы проекта стремятся не только создать образование будущего, но и поддержать традиции. Ведь Заречный был создан в советские годы вокруг Пензенского приборостроительного завода ныне Производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко. И сейчас он входит в систему городов государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

- Наша работа связана, во-первых, с национальными проектами, в которых очень большое внимание уделяется техническому творчеству, - говорит Евгений Шелковой. - А во-вторых, с историей города: Заречный изначально создавался вокруг промышленного предприятия как город инженеров. Сейчас перед нами стоит цель по обновлению технического творчества в городе, развитию у школьников инженерного мышления. Современное образование должно быть практико-ориентированным, актуальным, связанным с современным развитием мысли и техники. Любой написанный учебник - это уже всегда прошлое. Но в рамках развития именно технического творчества это возможно. Яркий пример - создание по всей стране детских технопарков и лабораторий, «Кванториумов». Еще важно, чтобы процесс обучения был осмысленным, чтобы школьник понимал, для чего он осваивает определенные навыки и знания, что это даст ему в будущем.