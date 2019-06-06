2019-06-06T17:58:18+03:00
Экономика

Устойчивое развитие бизнеса: надо ли работать ломом?

Чиновники, предприниматели и аналитики обсудили на ПМЭФ-2019 вызовы, которые стоят перед обществом
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Генеральный директор крупнейшей в России горнодобывающей компании «Металлоинвест» Андрей ВаричевГенеральный директор крупнейшей в России горнодобывающей компании «Металлоинвест» Андрей ВаричевФото: ТАСС
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6 июня Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал с консультативной сессии «Деловой двадцатки» крупнейших мировых экономик, где обсуждалось «Создавая будущее вместе. Бизнес-решения для достижения целей устойчивого развития».

Открывая встречу крупнейших мировых экспертов и бизнесменов вице-премьер федерального правительства Максим Акимов высказал опасения перед желанием ряда стран и глобальных компаний «орудовать с помощью лома в стеклянной комнате» при решении вопросов технологического развития мира.

«Конечно, события последнего года и последних месяцев показывают, что нам надо либо учиться жить в новых обстоятельствах, либо делать так, чтобы попытки в этой стеклянной комнате орудовать с помощью лома каким-то образом были ограничены, - сообщил управленец - Потому что это хрупкая связанность, эта взаимозависимость и уникальные условия для технологических прорывов, которые состоялись уже, и на пороге которых, я имею ввиду, прежде всего, такие сферы как квантовая связь, квантовое шифрование, искусственный интеллект, бионика, на пороге которых мы стоим - очень важно, чтобы они состоялись».

Генеральный директор крупнейшей в России горнодобывающей компании «Металлоинвест» Андрей Варичев отметил, что один из главных вызовов в эпоху господства цифровых технологий – сохранение человеком контроля над личным пространством. - Что тревожит? – задал риторический вопрос Андрей Варичев. - Я вчера ехал на работу. Вдруг приходит сообщение, что одна из коллег, с которой у меня назначена встреча, находится в 15 минутах езды от моего кабинета. Зачем мне эта информация? Почему ко мне пришло это сообщение?

Развитие технологий не должно идти в ущерба права человека, уверен Андрей Варичев. Он вспомнил роман-антиутопию Замятина «Мы», написанный еще в 1920 году. В нем описан мир будущего, в котором жизнь человека полностью контролируется.

«Мне кажется, что у нас – у общества и у каждого человека – должно быть право на культуру, право на безопасность, право на труд, право на образование и право быть счастливыми, - под аплодисменты зала резюмировал Андрей Варичев. – В бизнесе происходят большие трансформации, не ко всем из них общество готово. Наша задача, чтобы ни один человек не остался за бортом интересной жизни!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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