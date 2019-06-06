Игорь Сечин: «Давайте вернем рынку его былое величие»

«Роснефть» - крупнейший налогоплательщик в России и одна из ключевых компаний мира. Поэтому на выступление ее Главного исполнительного директора пришли слушатели в ранге от премьер-министров до послов и, конечно, главы компаний-конкурентов. Потому что, несмотря на конкуренцию, Игорь Сечин озвучивал общие для всех проблемы.

По словам Главы «Роснефти», дискуссия на ПМЭФ в этом году посвящена формированию повестки устойчивого развития, но для мировой экономики наступило крайне непростое время. Сейчас, по словам Игоря Сечина, участники рынка энергетики должны ответить на вопрос «Прошли мы или нет точку невозврата?». Потому что рыночные принципы работы и взаимовыгодный диалог все интенсивнее отходят на второй план. Дело в главном регуляторе - США. Страна стала одним из крупнейших нефтедобытчиков и заявляет права на роль крупного экспортера. По словам Главы «Роснефти», «энергетика как глобальная отрасль, играющая бюджетообразующую роль во многих странах, стала первой заложницей односторонней политической повестки». Глобальный регулятор теперь не только не беспристрастен, но и обслуживает исключительно свои интересы.

Поведение США на мировом энергорынке Игорь Сечин связывает с ростом добычи нефти в штате Техас. Она достигла 5 млн баррелей в сутки, превысив суммарную добычу Ирана, Венесуэлы и Ливии.

«Этот результат был достигнут не столько за счет реализации сланцевых проектов, сколько за счет введения все новых санкций, из-за которых добыча в Иране и Венесуэле резко сокращается. В результате, если в 2018 году под удар санкций попало около 1,5 млн баррелей в сутки мировой добычи, то в текущем году этот объем может вырасти до 2,5 млн баррелей в сутки», - поделился прогнозом Сечин. По его мнению, дальнейший рост добычи может потребовать «новой санкционной жертвы, и такой жертвой может стать любая добывающая страна».

К тому же США впервые за долгое время стали экспортером нефти: с момента снятия в конце 2015 года запрета на экспорт, действовавшего на протяжении 40 лет, зарубежные поставки страны выросли в шесть раз и достигли 2,7 млн барр./сут, что сопоставимо с добычей таких стран, как Бразилия (2,7 млн барр./сут), Кувейт (2,7), ОАЭ (3,1). Расширяется и география поставок: количество импортеров превысило 40 стран. И темпы добычи и экспорта стремительно растут.

Игорь Сечин ничего не имеет против предвыборного лозунга Президента Трампа «Вернём Америке былое величие» («Make America great again!»), но не согласен с тем, что величие это должно достигаться за счет других. В связи с чем он обратиться с призывом к участникам сессии «сделать лейтмотивом обсуждения и, может быть, даже общей последующей работы, лозунг «Давайте вернем рынку его былое величие» или, если хотите, «Make the market great again», «Vamos a volver la grandeza propria al mercado!», - заявил глава «Роснефти».

«Мы видим, - продолжил Глава «Роснефти», - что действия США направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и договоренностей, на устранение правил конкуренции. Под огонь санкций и торговых ограничений попадают не только так называемые «страны изгои», но и традиционные партнеры, то есть те, кто считается союзниками Америки. В чем причины такой политики? Думаю, они связаны с осознанием принципиального ослабления роли и возможностей Соединенных Штатов Америки в мировой экономике и политике». Дело в том, что нехитрые подсчеты показывают: еще в 2000 году превосходство США над Китаем по объему ВВП было почти трехкратным, но сегодня Китай превосходит США по объему ВВП по паритету покупательской способности почти на 25%. К 2050 году это превосходство станет двукратным.

«В этих условиях, - убежден Игорь Сечин, - США стремятся не только ускорить свое экономическое развитие, но и затормозить количественный и качественный рост основных конкурентов, что всё больше ведет к потере Америкой морального лидерства, так как исторически эта страна была одним из основных идеологов открытого рынка и конкуренции. Именно подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики США, а использование силовых методов решения проблем превратилось в особый американский стиль ведения дел».

Глава «Роснефти» назвал неслучайным тот факт, что в день, когда президент США Дональд Трамп провозгласил «Золотую эру американской энергетики», в Сенате США был представлен законопроект, напрямую касавшегося запрета газопровода «Северный поток-2».

«Американский «золотой век» для всех остальных участников рынка может оказаться веком энергетического колониализма. Должны ли потребители энергии в мире становиться заложниками безостановочной предвыборной кампании в США?», - сказал Сечин.

Сегодня, по подсчетам экспертов, санкционная политика Америки в отношении таких стран, как Иран и Венесуэла, а также секторальные санкции в отношении российских нефтегазовых компаний привели тому, что общий объем жидких углеводородов, подвергшихся односторонним ограничениям, достиг около трети мировых запасов. Это антирекорд - такого никогда не было в истории мировой экономики. По словам Игоря Сечина, безнаказанность в этом вопросе «позволяют экспортировать молекулы американский свободы по всему миру».

«Рост спроса на нефть неизбежен»

Последние 25 лет рост мировой экономики составляет около 3,5% в год. Ожидается продолжение относительно высоких темпов роста. С ростом экономики рука об руку идет рост энергопотребления. Поэтому, по расчетам аналитиков, спрос на энергоресурсы до 2040 года будет расти с темпами около 1,5-2% в год. То есть динамика достаточно позитивная, определяемая, прежде всего, ростом ВВП и повышением стандартов жизни человечества.

Экологические требования приведут к снижению доли угля в энергетическом балансе с текущих 27% до 21%. Альтернативная энергетика (в основном, солнечная и ветровая) при сохранении текущих тенденций будет расти наиболее быстрыми темпами – более чем на 2% ежегодно. Но вклад альтернативной энергетики в мировой энергобаланс останется сравнительно небольшим, увеличившись с текущих 12% до 16% к 2040 году.

В отсутствие прорывных решений газ, как наиболее экологически чистое топливо, придет на смену не только углю, но и атомной энергии, так как ряд стран считает это направление потенциально опасным.

«Мы прогнозируем увеличение спроса на газ со стороны транспортного сектора в 5 раз к 2040 году. Поэтому спрос на газ будет расти самыми быстрыми темпами среди ископаемых топлив (на уровне порядка 2% в год), что приведет к росту его доли в энергобалансе с 22% до 25% к 2040 году», - считает Игорь Сечин.

По его мнению, спрос на нефть будет расти примерно на уровне около процента в год. «В результате, хотя доля нефти в мировом энергетическом балансе снизится с 32% сейчас до 28% в 2040 году, ее потребление будет расти в абсолютных цифрах, а роль нефтяной отрасли как основы современной энергетики не изменится. Рост спроса на нефть неизбежен», - заявил Сечин.

Экологические сценарии и использование возобновляемых источников энергии пока в моде. Но их эффективность сомнительна и экономически не обоснована. Игорь Сечин говорил о феномене их переоцененности еще в 2017 году, когда цена акций «Тесла» была на уровне $340 за акцию.

«Те, кто услышал меня тогда и продал акции, могли хорошо заработать – так как текущая цена акций «Тесла» не превышает 200 долларов. Но те из вас, кто услышит меня сегодня, могут заработать больше. В общественном мнении сложился стереотип, что электромобили с легкостью «задавят» нефтяную отрасль и массовое их распространение – дело ближайшего будущего… Уже не говорю о том, что трудно назвать экологичным транспорт, содержащий в себе значительные объемы лития и кобальта. Никто сегодня не имеет ответа на вопрос о том, как построить по-настоящему замкнутый, полный цикл оборота этих металлов в аккумуляторах, а про их исключительный вред для окружающей среды написано гораздо больше, чем мы можем обсудить сегодня на нашей сессии. С учетом того, что электромобили не решают ни проблему сокращения выбросов, ни проблему вредных производств, в обозримом будущем доля электромобилей в мировом автомобильном парке не превысит 12-15%, что в части абсолютных значений будет компенсировано ростом традиционного транспорта в развивающихся странах», - рассказал глава нефтяной компании.

Глава «Роснефти» уверен в стабильности как возглавляемой им компании, так и представляемой им страны. Сегодня у России лучший в мире портфель перспективных новых проектов. Новые месторождения добавят около миллиона баррелей в сутки добычи к 2022 году. А на подходе отдача от освоений потенциал российской Арктики, где перспективные проекты «Роснефти» превышает 20 млрд тонн нефти.

«Как уже знают мои коллеги из BP, с которыми у нас есть совместные проекты в районе полуострова Таймыр, в этом регионе, в частности, на Пяйяхской группе месторождений, на днях получены выдающиеся результаты по показателям продуктивности разведочного бурения, граничащие с самыми высокими дебитами, которые когда-либо были зарегистрированы и в России, и в Саудовской Аравии – 720 тонн в сутки на 3-х миллиметровом штуцере!», - обнадежил Игорь Сечин. По его словам, «Роснефть» уже доложила об этих результатах руководству страны и получила поддержку в реализации проекта.

И в заключение

«В текущей непростой ситуации как никогда важно противопоставить нерыночным инструментам эффективную кооперацию и взаимовыгодное сотрудничество. По настоящему, «Золотая эра» может быть действительно «золотой» только для всех участников рынка», - подытожил глава «Роснефти».

СПРАВКА

За 20 лет добыча углеводородов «Роснефтью» увеличилась в 17 раз до 286 млн тонн нефтяного эквивалента. Доля в мировой добыче нефти увеличилась с 0,4% до 6%. Выручка выросла более чем в 240 раз, инвестиции – в 160 раз. «Роснефть» сегодня инвестирует каждый 12-й рубль в России. Сегодня только рентный налоговый платеж НДПИ «Роснефтью» составляет 16 тысяч рублей в год в расчете на одного жителя России.