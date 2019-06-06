А на Украине точно сменился президент?

Украинцы уже 3 недели живут при новом, молодом президенте Владимире Зеленском (хотя он всего на 6 лет моложе Петра Порошенко образца 2014-го). И все надеются, что вот-вот жизнь изменится. Не для того же они оглушительно прокатили на выборах «Пороха» (с небывалым перевесом 73% на 25% голосов), чтобы все шло по-старому.

Но дни идут. А Зеленский? Он ... повторяет слова, которые говорил Порошенко! Будто читает бумажки, оставшиеся от прежнего хозяина президентского кабинета.

- Тю, - доходит до украинцев. - А где перемены? Поменяли шило на мыло?

Дошло до того, что адвокаты Порошенко грозят Зеленскому судом за плагиат! Это не шутка, если что.

«КП» решила сравнить высказывания двух президентов Украины по главным вопросам. Как говорится, найдите 10 отличий.

1. О ПУТИ В ЕВРОСОЮЗ

Зеленский:

«Украина в Евросоюзе — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в самой России и на всем постсоветском пространстве».

Порошенко:

«Украина в Евросоюзе — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».

2. О КРЫМЕ

Зеленский:

«Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины. Так называемый «референдум» не может считаться актом свободного волеизъявления жителей Крыма, ведь он проходил под дулами российских автоматов».

Порошенко:

«Невозможно провести референдум под дулами русских танков. Это не референдум! Это не имеет никакого отношения к демократии. Крым должен быть возвращен Украине».

3. О НАТО

Зеленский:

«Мы должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО».

Порошенко:

«Только так и никак иначе можно гарантировать нашу независимость и нашу безопасность, благосостояние… Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО... Украина обязательно станет членом НАТО».

4. ОБ УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Зеленский:

«Украинский язык - единственный государственный язык в Украине. Так и было, так есть и так будет. В этом вопросе не может быть компромисса».

Порошенко:

«При этом оставляя единственным государственным языком наш украинский язык».

5. О ВООРУЖЕНИИ ОТ США:

Зеленский:

«Он [Зеленский] откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях». (сенатор США Роберт Портман после встречи с Зеленским).

Порошенко:

«Нам нужно больше оружия, как летального, так и нелетального. Одеяла, приборы ночного видения важны, но нельзя выиграть войну одеялами. Прошу Америку помочь нам».

6. О РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ

Зеленский:

«Я проинформировал своих коллег в Европе про агрессию России в Донбассе и в отношении Крыма».

Порошенко:

«У нас есть видео с десятками российских солдат, которые мы можем показать миру... Это не гражданская война в Украине, а ваша агрессия».

7. О САНКЦИЯХ

Зеленский:

«США - мощный и очень серьезный партнер для Украины в преодолении агрессии России. Нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России».

Порошенко:

«Время от времени в некоторых странах Европы раздаются голоса о якобы неэффективности санкций. Если кому-то они кажутся неэффективными, то следует их не смягчать, а наоборот — усиливать!»

8. О ДЕКОММУНИЗАЦИИ

Зеленский:

«В целом я нормально отношусь к декоммунизации...»

Порошенко:

«Украина больше не „младший брат“. Огромную роль в этом сыграла политика декоммунизации».

9. О ВОЕННЫХ В ДОНБАССЕ

Зеленский:

«Хочу поблагодарить наших военных, каждого из вас благодарю за поддержку. Вы для меня, для каждого украинца — настоящие герои. Спасибо всем».

Порошенко:

«От имени украинского народа выразить благодарность вам, а также солдатам, всему личному составу ВСУ, за надежную защиту от российского агрессора».

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