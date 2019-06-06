Дзюба идет по следам Роналду

Команда Станислава Черчесова продолжает гастролировать по городам-хозяевам Чемпионата мира по футболу-2018. Теперь очередь дошла и до Саранска, где год назад газон «Мордовия Арены» бороздил Криштиану Роналду, а местные жители восторгались красочным безумием перуанцев, пролетевших за 8,5 тысяч километров.

Чемпионат мира уехал, а 44-тысячный стадион в Саранске, где живет 318 тысяч человек, остался. И прошлым августом арена, собирая по 25 тысяч зрителей, била рекорды посещаемости в Первом дивизионе. Но «Мордовия» не блистала (в итоге заняла в ФНЛ 12-е место) и постепенно ажиотаж угас. Но все равно Саранск оказался в тройке лидеров – больше болельщиков приходило только на матчи ФНЛ в Волгограде и Сочи.

И вот новый аншлаг - билеты на главную команду страны, по цене от 500 до 5000 рублей, разлетелись за несколько дней.

Кто в строю

Во время ЧМ-2018 сборная России в Саранске не играла, и вот у местных болельщиков появилась отличная возможность увидеть нашу команду живьем. Правда за год она обновилась более чем на половину. Но Дзюба, Фернандес, Смолов – в строю. А вот лучший бомбардир нашей сборной Дмитрий Черышев, забивший на ЧМ 4 мяча, травмирован. В понедельник случилась еще одна потеря - во время контрольной игры сборной в Новогорске повредил плечо автор первого гола на ЧМ Юрий Газинский.

И это шанс дерзнуть молодым. Но недооценивать «футбольного карлика» все равно нельзя.

Что дальше?

После матча с Сан-Марино команда Станислава Черчесова из Саранска отправляется в Нижний Новгород, где уже сыграет против более грозного соперника – сборной Кипра. Киприоты не раз доставляли кучу хлопот нашим командам, особенно на клубном уровне. Очков в таких матчах терять ни в коем случае нельзя.

Турнирное положение в группе I после двух туров.

1. Бельгия — 6 очков.

2. Кипр — 3 очка.

3. Россия — 3 очка.

4. Казахстан — 3 очка.

5. Шотландия — 3 очка.

6. Сан-Марино — 0 очков.

8 июня. 19:00. Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Сборная России - сборная Сан-Марино.