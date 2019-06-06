Сибур, Норникель и Лукойл – в тройке лидеров по устойчивому развитию Арктики

6 июня 2019 года в Москве эксперты во второй раз представили результаты ежегодного рейтинга Полярный индекс. Компании. В нем оценивается устойчивое развитие работающих в российской Арктике компаний по трем составляющим их деятельности – экономической, социальной и экологической.

Если год назад в рейтинг вошли 17 крупных компаний, то рейтинг 2019 года был расширен до 21 участника. Его новичками стали ПАО Газпром нефть, ОАО Ямал СПГ, АО Зарубежнефть и АО Мурманский морской торговый порт.

С прошлого года сохранилась тройка лидеров рейтинга – Сибур, Норникель и Лукойл. При этом несколько изменился баланс сил. На первое место вышел Сибур, ранее занимавший вторую строчку, Норникель поднялся с третьего на второе место, а лидер прошлогоднего рейтинга Лукойл в этом году получил бронзу. Все компании – лидеры рейтинга подчеркивают приверженность принципам устойчивого развития в своей работе.

Четвертое место заняла Газпром нефть, играющая важную роль в освоении Арктики: компания единственная в России уже ведет добычу на арктическом шельфе. На пятом месте рейтинга – компания Новатэк. Благодаря проектам по производству сжиженного природного газа Новатэк в настоящее время играет роль одного из ключевых локомотивов арктической программы.

Фото: пресс-служба ПОРА

Результаты пилотного рейтинга компаний 2018 года вызвали широкий интерес. ПОРА и Экономический факультет МГУ получили отклики от представителей компаний, регионов, экспертного сообщества. Методология рейтинга обсуждалась на целом ряде научных и экспертных площадок. В частности, Полярный индекс был представлен на заседаниях дискуссионного клуба ПОРА, Клуба разработчиков рейтингов, на площадках Общественной палаты России, на Ломоносовских и Хачатуровских чтениях, а также во время отраслевых мероприятий и международных научных конференций.

По результатам дискуссии, в рейтинге 2019 года была полностью сохранена методика первого этапа расчета. В нем рассчитывается индекс устойчивого развития компаний на базе системы количественных показателей. Данные берутся из их публичной отчетности и являются строго объективными. При этом была увеличена точность второго, экспертного этапа. Был расширен круг экспертов с 51 до 88 человек с привлечением местных специалистов, представляющих все регионы Арктической зоны РФ.

Руководитель проектной группы кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ по разработке Полярного индекса профессор Сергей Никоноров отметил, что проект Полярный индекс за прошедший год получил серьезное развитие:

– Помимо компаний объектом исследования стали регионы российской Арктики. Выходом на международный уровень стали рейтинги Полярный индекс Баренц-региона, где оцениваются провинции и предприятия России, Финляндии, Швеции и Норвегии. Проектом активно интересуются многие коллеги за рубежом. Полярный индекс – доказательство того, что в России задумываются о переходе на принципы устойчивого развития и о внедрении элементов зеленой экономики, а в перспективе – принятии концепции синей экономики.

Координатор программ ПОРА Александр Стоцкий отметил:

– Мы рады, что работа над первым в России арктическим рейтингом компаний продолжается. Полярный индекс становится реальным инструментом оценки предприятий, работающих на Севере. К нам приходят многочисленные вопросы о методологии и параметрах рейтинга. Это живое общение свидетельствует об интересе к рейтингу, а значит – учете его результатов в своей работе руководством арктических компаний.

Генеральный директор ПОРА Борис Тарасов подчеркнул:

- Полярный индекс позволил нам взглянуть на устойчивое развитие не только как на прикладную проблему, но и научную. Оказалось, что все рассматриваемые нами общепринятые параметры четко распределяются в две группы по универсальному закону гармоничной пропорции - Золотому сечению: группа развития (62% параметров) и группа устойчивости (38% параметров). Это наше совместное с МГУ ноу-хау. Никто в мире до сих пор не смотрел на проблему устойчивого развития с научно-математической точки зрения, хотя определений устойчивого развития существует несколько сотен. Теперь стало очевидно, что главным в устойчивом развитии является компонент развитие и только потом – устойчивость.

По результатам расчетов был сформирован следующий рейтинг компаний российской Арктики:*

* В столбце “Динамика” в скобках указано относительное изменение позиции компании в рейтинге с учетом появления новых участников

Проект Полярный индекс – совместная разработка Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Представленный год назад пилотный Полярный индекс. Компании стал первым специализированным рейтингом арктических компаний в России. Также в рамках проекта разработаны рейтинг регионов российской Арктики и международные рейтинги провинций и компаний Баренц-региона.

Полярный индекс компаний обновляется ежемесячно, на основе данных из открытых источников и мнений экспертов. Отмечается динамика: какие компании продвинулись вперед в вопросах устойчивого развития, какие, напротив, отстали. Обзоры устойчивого развития компаний публикуются на портале GoArctic.ru. Подробные отчеты о рейтингах Полярный индекс. Компании, Полярный индекс. Регионы, а также международных рейтингах Полярный индекс. Баренц-регион доступны на сайте экспертного центра ПОРА: www.porarctic.ru.

Фото: пресс-служба ПОРА

Справка

Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр “ПОРА” создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.