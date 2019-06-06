Тыловое подразделение Минобороны погасит долг перед "Альфа -Банком" в ближайшее время

Главное управление обустройства войск (ГУОВ) Минобороны России погасит в ближайшее время долг перед "Альфа-банком".

"В целях урегулирования финансовых претензий «Альфа-Банка» подтверждается готовность выполнить имеющиеся финансовые обязательства в течение ближайших месяцев. Конкретные условия погашения задолженности подготовлены и будут направлены банку в максимально короткий срок", - говорится в сообщении акционерного общества «ГУОВ».

В Минобороны отметили, что Главное управление обустройства войск продолжает осуществлять деятельность по выполнению государственных контрактов в полном объеме. При этом возведение военных и социальных объектов организациями ГУОВ «осуществляется в соответствии с утвержденными графиками», говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщили, что "Альфа-банк" подал иск о банкротстве к АО «Главное управление обустройства войск» из-за невыплаченной им задолженности в 6,3 миллиарда рублей.