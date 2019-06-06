Президентская академия активно включилась в программу ПМЭФ

Он провел переговоры с Нобелевским лауреатом Рае Квон Чунгом, Министром инноваций и технологического развития Республики Сербия Ненадом Поповичем, подписал соглашения с PepsiCo и Huawei.

Ректор РАНХиГС выступил на сессии «Лидер XXI века». В своем выступлении он обратил внимание на важность стратегий лидерства в современном мире: конкуренция в сфере бизнеса и государственного управления выстаивается уже не за счет производимого продукта, дешевой рабочей силы и количества природных ресурсов, а за счет определенных моделей управления, а значит, и стратегий лидерства. «Ответственность, эффективность и качество государственного управления, лидерство как способность обеспечить лидерство своей компании, в своем регионе, является ключевой задачей для того, чтобы достичь успеха», - добавил Владимир Мау.

Он отметил, что вряд ли кого-то можно научить быть лидером, но можно дать ему определенный набор знаний и умений, которые позволят добиться успеха быстрее. Владимир Мау отметил, что нельзя выдать диплом лидера, потому что лидер – это успех, за который нужно постоянно бороться, который требуется постоянно подтверждать. Ректор отметил, что сейчас хорошо заметен серьезный спрос на образование, в том числе на образование для потенциальных лидеров. По его словам, многие приходят в Президентскую академию именно за набором навыков, который сможет им помочь, поэтому выбирают сложные программы. «Кто стремится к тому, чтобы ему было трудно – тот и есть настоящий лидер», - заключил Владимир Мау.

Сессия прошла при поддержке компании PepsiCo, соглашение с которой было подписано РАНХиГС на ПМЭФ. Соглашение подписали ректор РАНХиГС Владимир Мау и главный исполнительный директор PepsiCo в Европе и странах Африки Сильвиу Попович (Silviu Popovici). Стороны планирует реализацию масштабного образовательного курса в области менеджмента и маркетинга. Как отметил ректор Президентской академии, для обеспечения качественного образования, которое позволяет создать баланс интересов человека, бизнеса и государства, «необходимо единство преподавателей и практикующих специалистов, руководителей компаний. Мы многому учимся у национальных лидеров бизнеса, создаем вместе с ними уникальные и не имеющие аналогов в России, а нередко и за ее пределами, проекты».

Кроме того, состоялось подписание меморандума с компанией Huawei с целью развития совместных образовательных проектов. Стороны выразили заинтересованность в совместной подготовке кадров для реализации госпрограммы «Цифровая экономика», проведении лекций для обучения CDO (Chief Data/Digital Officer), создании мастерской Huawei в РАНХиГС, а также развитии международного информационного сотрудничества.

«Стремительная цифровизация всех сфер жизни является важнейшим трендом современного мира. Президентская академия имеет значительный опыт в подготовке высококвалифицированных кадров для государственного управления в условиях цифровой трансформации: мы успешно реализуем программу повышения квалификации «Руководитель цифровой трансформации», в рамках которой в этом году планируем подготовить около 13 тысяч специалистов. Уверен, что совместный опыт РАНХиГС и компании Huawei позволит вывести развитие образовательных программ на качественно новый уровень и подготовить будущих лидеров технологического прорыва нашей страны», - отметил Владимир Мау.

В рамках ПМЭФ прошла встреча ректора РАНХиГС и министра по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненада Поповича (Nenad Popovi ). Стороны обсудили совместную работу, в том числе обмен программами и опытом по нескольким направлениям – в сфере государственного управления, инноваций и технологического развития. В рамках сотрудничества запланирован обмен студентами и преподавателями, проведение совместных конференций. Ректор Президентской академии рассказал сербским коллегам об истории и реализуемых программах в РАНХиГС, выразил желание и готовность сотрудничать.

С лауреатом Нобелевской премии мира Рае Квон Чунгом ректор РАНХиГС обсудил сотрудничество Президентской академии с южнокорейскими институтами в области устойчивого развития.