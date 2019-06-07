Итоги первого дня ПМЭФ-2019 для Ленинградской области: новые предприятия, рабочие места и «Умный город»

Первый день работы Петербургского международного экономического форума стал для Ленинградской области особенно эффективным. Губернатор Александр Дрозденко подписал сразу несколько важных для региона соглашений, касающихся экономики, социальной сферы, торговли, развития новых цифровых технологий и кадровых решений.

ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГОРОД»

Один из главных итогов первого ПМЭФ-2019 - Ленинградская область официально включилась в федеральный проект «Умные города». Поможет региону в этом Минстрой России. Соглашение по цифровизации городского хозяйства Гатчины и Соснового Бора губернатор Александр Дрозденко подписал с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым. Внедрение цифровых технологий в городскую среду поможет жителям области удобно и без очередей получать муниципальные и государственные услуги. Как отметил Владимир Якушев, без новых технологий сегодня невозможно решить многие проблемы транспорта, дорог и ЖКХ.

Еще одно соглашение касается создания в Ленобласти технопарка «умных решений» для городов, и свою помощь в этом региону предлагают лидеры рынка цифровых услуг. Компания Smart Industrial Park AIRA объединит в регионе разработчиков инновационных технологий для создания комфортной городской среды. Современные IT-решения для «умных городов» в области будет развивать ПАО «Ростелеком», а компания «Вымпел-Коммуникации» («Билайн») предложит технологии искусственного интеллекта для создания качественной городской среды.

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Мы входим в число регионов-лидеров по темпам и объемам жилищного строительства», - отметил во время форума Александр Дрозденко. Соглашение региона с ассоциацией «Национальное объединение строителей» поможет более эффективно решать вопросы со строительными компаниями по достройке проблемных объектов.

- Также мы определили направления для сотрудничества в сфере комплексного развития территорий, инвестиций в строительную сферу, - рассказал губернатор.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ СВЯЖЕТ ЧЕТЫРЕ РЕГИОНА

Любителей отечественной истории ждет сюрприз: новый туристический маршрут «По государевой дороге» соединит Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Маршрут проходит рядом с автомобильной трассой М-11 «Москва – Санкт-Петербург», вдоль которой располагаются дворцы и усадьбы царских времен. Соответствующее соглашение подписали Минэкономразвития и четыре региона России. Отправившись в путешествие на автомобиле или автобусе, туристы увидят жемчужины Ленинградской области, включая знаменитую Гатчину.

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Айра» Юрий Берестов подписали соглашение о создании технопарка Smart Industrial Park AIRA. Фото предоставлено администрацией Ленобласти.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАБОЧИЕ МЕСТА

Первый день ПМЭФ-2019 принес региону важные социально-экономические проекты — в области откроются новые предприяти и производства, а значит — появятся новые рабочие места. В Тосненском районе в индустриальном парке «М10» заработает завод по производству упаковки из гофрированного картона. Новый вагоноремонтный завод «Новотранс» создаст в Волосовском районе 1500 рабочих мест, еще 400 рабочих мест появятся после строительства «Высоцкого зернового терминала». Более трех тысяч рабочих мест будут созданы на терминалах Приморского универсально-перегрузочного комплекса. Фармацевтический завод «Северная Звезда» в Низино откроет новое производство, а в Выборгском районе появится сухогрузный перевалочный комплекс.

В Кудрово построят долгожданную развязку: компания Ingka Centres (торговые центры МЕГА) вложит 700 млн рублей в развитие транспортной инфраструктуры Всеволожского района. А в Девяткино будет построен транспортно-пересадочный узел.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Ленинградская область – первый регион России, получивший доступ к платформе «Профессионалы 4.0» в рамках конкурса «Лидеры России». Платформа помогает бизнесу и государству находить новые кадры, а профессионалам — получить возможности для самореализации. Ленобласть уже разместила на платформе десять кейсов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона. На ПМЭФ-2019 губернатор Александр Дрозденко подписал соглашение о сотрудничестве на платформе «Профессионалы 4.0» с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым.

Еще один перспективный проект: новый кадровый стандарт и движение «Молодые профессионалы» помогут высокотехнологичным отраслям промышленности Ленобласти в поиске специалистов.

- «Молодые профессионалы» – проект, который позволяет профессиональному образованию региона соответствовать этим растущим требованиям, - рассказал Александр Дрозденко. - Ленинградская область включилась в это движение с 2014 года, а уже в 2022 году мы принимаем европейский чемпионат — WorldSkills Europe. Этим мы даем возможность нашим молодым профессионалам учиться у лучших и перенимать бесценный опыт уже со школьной скамьи.