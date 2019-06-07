Пикник на траве, в парке - в матушке-Москве

В столице дождались солнечных дней. Хочется отдыхать прямо на траве. Достать плед, закусить на свежем воздухе. Если выезжать за город нет времени, то устроить пикник можно в городских парках.

«ЗАРЯДЬЕ»: ПОД ПЕНИЕ ПТИЦ

В «Зарядье» на лугу напротив Большого амфитеатра москвичи полюбили отдыхать на травке: расстелить плед, взять бутерброды, фрукты. И никто вас оттуда не прогонит. Послушать пение птиц и позагорать можно возле прудов, но вот купаться в них запрещено. Для детей, кстати, есть качели.

- Курить и распивать алкоголь в парке нельзя, - сообщают в «Зарядье».

Также здесь запрещен выгул собак.

Где: улица Варварка, 6. Ст. м. «Китай-город».

«ОСТАНКИНО»: ДЕРЕВЕНСКИЙ ЗАВТРАК И ФУТБОЛ

На ВДНХ очень бережно относятся к газонам и историческим цветникам, поэтому администрация просит устраивать пикники в специально оборудованных местах в парке «Останкино».

- Купаться в водоемах, которые располагаются на территории ВДНХ, запрещено, но комфортно позагорать можно на шезлонгах в Ландшафтном парке, - рассказали на ВДНХ.

Для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол можно арендовать спортивные площадки, которые находятся рядом с Мичуринским садом. Бесплатно играют в футбол на стадионе в парке «Останкино».

Где: проспект Мира, 119. Ст. м. «ВДНХ».

ПАРК ГОРЬКОГО: ЗАГОРАТЬ ЗАГОРАЙ, ТОЛЬКО В ПРУД НЕ НЫРЯЙ

Устраивать пикники в парке Горького разрешают. Сюда приходят компаниями и семьями.

- Плед можно расстелить на любой понравившейся лужайке. Есть несколько правил, которые мы просим соблюдать: не разводить огонь, не распивать спиртные напитки, не курить и не мусорить, - рассказали в пресс-службе парка Горького.

Можно играть в волейбол или просто лежать весь день с книгой. Есть еще одно место для отдыха - ресторан «Оливковый пляж» с обустроенной лежаками деревянной террасой. Вообще загорать в купальниках можно на всей территории парка Горького, особенно любима москвичами набережная в районе Воробьевых гор. А вот купание в Москве-реке запрещено.

Где: улица Крымский Вал, 9. Ст. м. «Октябрьская», «Парк культуры».

«СОКОЛЬНИКИ»: ПИНГ-ПОНГ И ШЕЗЛОНГ

Взять свой плед, корзинку с едой и провести хоть весь день можно в парке «Сокольники». Отлично подойдет кинополяна. В такой комфортной обстановке удастся даже выспаться.

- Разводить костры, жарить шашлыки и распивать алкоголь запрещено, - уточнили в парке.

А вот загорать в купальнике лучше возле прудов. Очень красиво на территории Золотого пруда (расположен между 1-м и 2-м Лучевыми просеками, за Митьковским проездом). Там же уже открыты пункты проката спортивного инвентаря, шезлонгов и столов для игры в пинг-понг. Купаться нельзя.

Где: улица Сокольнический Вал, 1, стр. 1. Ст. м. «Сокольники».

Не нарушайте!

За что оштрафуют и накажут*

- От 3000 до 4000 рублей за разведение костров, использование мангалов и прочие игры с огнем;

- от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток за нарушение общественного порядка, оскорбления посетителей и работников парка, порчу чужого имущества и прочие безобразия;

- от 500 до 1500 рублей за употребление алкоголя и курение;

- от 2000 до 3000 рублей за курение на детских площадках;

- от 4000 до 5000 рублей за въезд и парковку транспортных средств;

- от 2000 до 2500 рублей за купание в водоемах;

- от 4000 до 5000 рублей или административный арест до 15 суток за употребление наркотических веществ;

- от 1000 до 2500 рублей или арест на срок до 15 суток за неповиновение представителям власти.

* По федеральным и московским законам.