А свадьба-свадьба пела и рожала

Сюжет нового сериала на Первом: в помпезном офисе рядом с агентством по устройству свадеб появляется юридическая контора, которой руководит красавчик Марк, с первой же секунды отпугнувший клиентов, мечтающих о быстрой женитьбе. Ну встретились в лифте, поговорили, как будут составлять брачный контракт и делить серебряные ложечки. В итоге невеста осталась и при ложечках, и с осадочком, и без жениха. А Женя, руководительница агентства по свадьбам, лишилась клиентов на 500 тысяч.

Женя как бы романтичная и верит в счастье. Марк как бы циничный. Он бросает в пространство многозначительные фразы:

- Женские слезы - это стена, за которой может скрываться все что угодно.

Чувствуете этот пафос из женских романов? В них каждый персонаж - психолог еще тот. Уступает лишь автору диалогов. Ни слова в простоте, прямо-таки начинаешь скучать по мордобитию в криминальных сериалах. Какой-то ассистент подходит к хозяйке агентства Жене и со знанием дела говорит:

- Не стоит показывать мужчине, как сильно ты по нему скучаешь. Иначе он подумает, что ты его собственность, и никогда не сделает тебе предложение.

Хозяйка как бы может найти подход к сердцам и кошелькам брачующихся. Подход примитивен: утопим всех в патоке, а сверху поставим арку с цветочками и повесим разноцветные шарики. Еще расставим черные стулья офисные по лужайке вокруг стола, на фоне шатра и жалкой горки тарталеток. И вдалеке - нечто, похожее на замок. И лимузин. В лимузине рожает богатая невеста, которая на слова, что беременность ей идет, отвечает:

- Мне идут костюмы за 800 баксов и устрицы, а сейчас я даже не могу выпить на нашей свадьбе.

И череда таких персонажей маячит, то женящихся, то разводящихся по шаблонам американского кино с Дженнифер Лопес. Так и хочется прильнуть к первоисточнику. Не удалось импортозамещение, увы. Да, там тоже сладенько. Но когда у кого-то безупречная свадьба за океаном, верится больше. Там арки с цветочками выглядят естественно, там подружки невесты в одинаковых нарядах - традиция, а не блажь. У нас же свадьбы по-голливудски выглядят как сумки из перехода, имитирующие изделия высоких брендов: вроде и рисунок правильный, а швы подкачали.