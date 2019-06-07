2019-06-07T00:43:35+03:00
Дом. Семья

Снова на клубничку потянуло

У нас ведь с импортозамещением все нормально, правда? Санкции не страшны, научились делать продукты не хуже зарубежных, а то и лучше? Особенно сыры, да? И они продаются на каждом углу, так ведь?
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Снова на клубничку потянулоСнова на клубничку потянулоФото: Леонид ЗАХАРОВ
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Ну тогда вам не составит особого труда купить немного сыра под названием страчателла, который и сам по себе хорош необыкновенно (особенно наш, отечественный), а в том варианте, который мы сейчас предложим, так и вовсе великолепен.

Правда, для этого придется купить еще и клубники, но это уж совсем не проблема - сейчас как раз ее сезон, так что ловите момент.

Вы с чем клубнику больше всего любите? Наверняка ведь со сливками. Если так, то все просто: берем страчателлу вместо сливок, добавляем туда клубнику (лучше не целиком, а красиво нарезанными дольками или тонкими кружочками) - и полдела, считай, сделано. Страчателла, конечно, не жидкая, как сливки (сыр все-таки, хоть и итальянского происхождения), но мягкая и податливая.

Усилить эффект можно весьма немудреным способом: налейте сверху тонкой струйкой немного густого бальзамического крема - такой кисло-сладкий акцент пойдет страчателле только на пользу.

Для тех, кто любит помучиться, есть более сложный путь: берем хороший винный уксус (полстакана), смешиваем со столовой ложкой меда и держим на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Для совсем уж интересного вкуса неплохо добавить туда щепотку белого перца (но это уж совсем необязательный изыск).

Ах да, еще веточку мяты можно пристроить - совсем красиво будет, а мы ведь без красоты не можем, да?

ИСТОЧНИК KP.RU

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