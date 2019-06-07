Брак по расчету прочен, если расчет точен

Мужчины делятся на тех, кто женился по любви, и тех, кто нашел богатую невесту, чтобы разделить с ней все тяготы наследства. Последних, кстати, с каждым годом все больше. А все из-за эволюции: современные женщины становятся все более независимыми и обеспеченными, а мужчины необратимо умнеют.

Прораб с серьезными планами

Мой одноклассник Вова с детства мечтал о «Майбахе», личном самолете или на крайний случай собственном плавучем ресторане. Ему было все равно - выиграет ли он в лотерею или покалечится на стройке и получит огромную страховую выплату. И хотя работал он прорабом, в подсобке у него висел портрет неизвестной американки, которая была, по его словам, самой богатой женщиной в мире. «Когда-нибудь я на ней женюсь!» - с пугающей серьезностью говорил Вова и задумчиво смотрел на арматуру, торчащую из цемента. Коллеги лишь с присвистыванием крутили пальцем у виска и считали его немного того.

Желание Володи разбогатеть было столь сильно, что он даже не пытался его скрыть. Так и говорил: ради денег готов на все! А когда случайно познакомился с дочкой местного банкира, вцепился в нее мертвой хваткой.

Марина была до безобразия наивной и неприлично богатой избалованной девушкой, которая в свои двадцать девять еще не определилась с профессией: поработала моделью, бросила два вуза и начала писать книгу. Родители всерьез опасались, что она пойдет по наклонной, свяжется с наркотиками или впутается в какой-нибудь криминал. Уж слишком легко и беззаботно она относилась к жизни, слишком часто заводила «неправильные» знакомства. Потому, когда в ее жизни появился еще и неказистый строитель Вова, резонно решили, что дочка уже встала на эскалатор, ведущий в ад.

Владимир же был непреклонен и воодушевлен. Он верил, что вытащил свой счастливый билетик, и не ждал от будущего ничего, кроме яхт, медового месяца в Париже и скромной пенсии от швейцарского банка.

Она влюбилась по глупости, а он - по уму

Чтобы покорить девушку, Вова днями напролет штудировал Википедию, изучал ее любимых импрессионистов, заучивал строки Пастернака, одновременно накачивал пресс. Ради Марины он даже бросил курить и стал вегетарианцем! Не проходило и дня без цветов, романтических СМС и даже живых голубей с любовными записками. В конце концов сердце наивной богачки дрогнуло, завязались отношения. Как шутили друзья, она влюбилась по глупости, а он - по расчету.

Поняв, что увлечение дочери серьезно, отец Марины поставил ультиматум: либо она бросает этого альфонса, либо остается без содержания и наследства. Конечно, ни о свадьбе, ни о благословении и речи не шло. Но разве можно запретить влюбленной девушке любить? Запрет лишь укрепил чувства влюбленных: Марина почувствовала себя Джульеттой, а Вова принялся картинно заламывать руки, приговаривая: «Они не смогут нас разлучить, любимая!»

Но поскольку денег на свадьбу у него не было, а потенциальный тесть и не думал их благословлять, пришлось использовать запрещенный прием. Спустя полгода Марина забеременела, о чем тут же сообщила ошарашенному отцу. Не желая лишних разговоров, тот дал разрешение на брак и даже оплатил все расходы. На свадьбе родители Марины изображали счастье, а Вова посматривал на окружающих с видом победителя.

Женился по любви. К деньгам

На этот брак даже делали ставки: разведутся через год-два, когда Марина снимет розовые очки. Но Вова оказался парнем не промах: он быстро подружился с тещей, стал отличным отцом маленькому сыну, да и Марину не только не обижал, но и всячески стимулировал, вдохновлял. С ним она получила высшее образование, о котором так долго мечтали ее родители, устроилась на престижную работу, да и сам Вова незаметно оказался полезен и вскоре стал трудиться на тестя. Знакомые, наблюдавшие за развитием отношений парочки, поражались позитивным переменам, происходящим в этой семье. Из скромного простого парня Вова превратился в холеного самоуверенного бизнесмена, Марина же расцвела, остепенилась и стала прекрасной матерью. Ни один из негативных сценариев, которые прочили их браку, не исполнился. Наоборот: чужих денег Володя не тратил, о помощи тестя не просил, да и Марину, как ни странно, не обманывал.

Сам Вова иногда смеялся, что его брак нельзя было назвать браком по расчету, ведь он женился по любви. Любви к деньгам. А поскольку Марина и была тем самым олицетворением денег, то ее он любил больше всего на свете.

- Не зря говорят, что браки по расчету - самые крепкие, - признавался он друзьям. - Ведь если на тебе нет розовых очков, тебе не придется разочаровываться в человеке. Да, поначалу я не испытывал к ней страсти всего, что обычно чувствуют влюбленные. Я тупо хотел стать частью этой семьи. Но Маришка оказалась отличным другом, человеком и любовницей. Да что там говорить, она подарила мне новую жизнь, открыла дверь в мир безграничных возможностей. Рядом с ней я стал настоящим мужчиной, ведь теперь мне ничего не страшно!

Что ж, может, и впрямь не все альфонсы одинаково опасны?