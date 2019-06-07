Сегодня музыканту и поэту Александру Дольскому исполнился 81 год

Исполнение желаний

Мне звезда упала на ладошку.

Я ее спросил: - Откуда ты?

- Дайте мне передохнуть немножко,

я с такой летела высоты.

А потом добавила, сверкая,

словно колокольчик прозвенел:

- Не смотрите, что невелика я,

я умею делать много дел.

Вам необходимо только вспомнить,

что для вас важней всего на свете.

Я могу желание исполнить,

я все время занимаюсь этим.

Знаю я, что мне необходимо,

мне не нужно долго вспоминать.

Я хочу любить и быть любимым,

и хочу, чтоб не болела мать,

чтоб на нашей горестной планете

только звезды падали с небес,

были все доверчивы, как дети,

и любили дождь, цветы и лес,

чтоб траву, как встарь,

косой косили,

каждый день летали до Луны,

чтобы женщин на руках носили,

не было болезней и войны,

чтобы дружба не была обузой,

чтобы верность в тягость не была,

чтобы старость не тяжелым

грузом -

мудростью бы на сердце легла.

Чтобы у костра, пропахнув дымом,

эту песню тихо напевать...

А еще хочу я быть любимым

и хочу, чтоб не болела мать.

Говорил я долго, но напрасно.

Долго, слишком долго говорил...

Не ответив мне, звезда погасла,

было у нее немного сил.