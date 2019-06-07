Сегодня музыканту и поэту Александру Дольскому исполнился 81 год
Исполнение желаний
Мне звезда упала на ладошку.
Я ее спросил: - Откуда ты?
- Дайте мне передохнуть немножко,
я с такой летела высоты.
А потом добавила, сверкая,
словно колокольчик прозвенел:
- Не смотрите, что невелика я,
я умею делать много дел.
Вам необходимо только вспомнить,
что для вас важней всего на свете.
Я могу желание исполнить,
я все время занимаюсь этим.
Знаю я, что мне необходимо,
мне не нужно долго вспоминать.
Я хочу любить и быть любимым,
и хочу, чтоб не болела мать,
чтоб на нашей горестной планете
только звезды падали с небес,
были все доверчивы, как дети,
и любили дождь, цветы и лес,
чтоб траву, как встарь,
косой косили,
каждый день летали до Луны,
чтобы женщин на руках носили,
не было болезней и войны,
чтобы дружба не была обузой,
чтобы верность в тягость не была,
чтобы старость не тяжелым
грузом -
мудростью бы на сердце легла.
Чтобы у костра, пропахнув дымом,
эту песню тихо напевать...
А еще хочу я быть любимым
и хочу, чтоб не болела мать.
Говорил я долго, но напрасно.
Долго, слишком долго говорил...
Не ответив мне, звезда погасла,
было у нее немного сил.
ИСТОЧНИК KP.RU