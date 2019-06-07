Укрощение угля

О перспективах развития компании – в интервью с председателем совета директоров «Колмар груп» Анной Цивилевой.

ЗАДАЧА: КАЖДАЯ ПЯТАЯ ТОННА В СТРАНЕ

– Анна Евгеньевна, вы не в первый раз участвуете в Петербургском международном экономическом форуме. Чем форум 2019 года важен для компании?

– Намечен целый ряд значительных для предприятия мероприятий. Мы участвуем в российско-китайской части форума. Обсудим взаимодействие с китайскими партнерами. Основной поставщик оборудования для наших обогатительных фабрик – китайская госкорпорация «Авик». Ключевым потребителем нашего коксующегося угля также выступает КНР.

Кроме того, нам предстоит насыщенная работа на нескольких дискуссионных площадках форума. Предусмотрено подписание двух соглашений: первое с китайской корпорацией «Авик» на строительство фабрики «Инаглинская-2», второе – с Международным институтом энергетической политики и дипломатии МГИМО.

– «Колмар» на сегодня – самая активно развивающаяся угледобывающая компания в России. Что в ближайших планах развития предприятия?

– Наращивание производства коксующихся углей до 20% всей общероссийской добычи и продолжение экспансии на мировые рынки. Строим производственные объекты на ГОК «Инаглинский» и ГОК «Денисовский» – таких масштабных задач в отечественной угольной отрасли не было более 15 лет. К концу 2019 года мы планируем запустить первую очередь, а к 2023 – вторую морского порта по перевалке коксующихся углей в Хабаровском крае. Порт будет одним из самых экологически безопасных, войдет в пятерку крупнейших портов России.

В российской угольной промышленности таких строек, как производственные объекты «Колмар груп» на ГОК «Инаглинский» и ГОК «Денисовский», еще не было

ОБОГАЩЕННЫЙ ВЫГОДНЕЕ

– Обогащение угля – это дополнительные затраты. Оно того стоит?

– К управлению компанией мы пришли в 2014 году. На тот момент была всего одна недостроенная шахта, где добывали 800 тысяч тонн угля в год. Известная иностранная консалтинговая компания, изучив наш актив, пришла к заключению, что развитие производства экономически нецелесообразно.

Однако мы разработали стратегию развития компании до 2021 года, которая позволяла, на наш взгляд, не только выйти из кризиса, но и стать успешной. Основная идея заключалась в переходе на подземный способ добычи угля, что дает возможность добывать уголь более стабильного и высокого качества. Также мы приняли решение о поэтапном строительстве трех обогатительных фабрик, что позволяло обогащать коксующийся уголь и на выходе получать максимально готовый продукт с высокой маржинальной стоимостью. Дело в том, что разница в цене между необогащенным и обогащенным углем составляет 3 раза. Мы оказались правы в своей стратегии. В России надо больше производить готового продукта, чтобы максимум прибыли оставался внутри страны.

– Благодаря чему компании удается гиперактивно развиваться?

– Мы используем все возможности для роста производства. У нас работает грамотная компания менеджеров. Мы освоили государственные инструменты поддержки производства. Предприятие является резидентом ТОСЭР «Южная Якутия», где предусмотрены льготы по налогообложению. Мы закупаем высокотехнологичное оборудование и технику. Недавно к нам поступил добычной комплекс «Фамур» – настоящий «подземный монстр», который увеличил производительность в 2,5 раза.

При этом обеспечивает безопасные условия труда, т. к. управляется на расстоянии. Таких комплексов в Южной Якутии не существует, в России – единицы.

В российской угольной промышленности таких строек, как производственные объекты «Колмар груп» на ГОК «Инаглинский» и ГОК «Денисовский», еще не было

С ОПЛАТОЙ ОТДЫХА НА МОРЕ

– Работа на высокотехнологичном оборудовании требует специально подготовленных кадров. Как привлекаете специалистов?

– Компания бурно развивается и привлекает кадры со всей России, Украины и Казахстана. Если в 2014 году на предприятии работало 1,5 тыс. человек, то сейчас уже более 4 тыс., а к 2021 году количество сотрудников превысит 9 тыс. человек. Приезжают люди с семьями, с детьми. Природные условия Южной Якутии не простые – высокогорье, длинные зимы, морозы до -50 градусов. Конечно, чтобы привлечь персонал, нам приходится делать существенные вложения и в инфраструктуру, и в социальный пакет, чтобы люди чувствовали необходимость работы в «Колмар».

– Например?

– Оплачиваем переезд будущих сотрудников и членов их семей – с женами и детьми. Кадровая служба компании «Колмар» помогает с трудоустройством членам семей работников.

Существенный фактор удержания сотрудников – предоставление жилья. Год назад сдали в эксплуатацию общежитие для работников-вахтовиков. Затем построили корпус для сотрудников, приехавших на постоянное место жительства, весной 2019 года завершили строительство семейного общежития. Кроме этого, мы дотируем оплату съемного жилья. Сейчас ведем работу над созданием специальной ипотечной программы для сотрудников компании с одним из крупнейших российских банков.

Кроме того, наши работники получают компенсацию стоимости путевки раз в год с выездом на море для себя и членов семьи. Социальный пакет, предлагаемый компанией, один из лучших в Дальневосточном федеральном округе. Средняя зарплата на предприятии: 83 тысячи рублей, что на 20–30% выше, чем в других регионах.

Анна Цивилева – председатель совета директоров «Колмар груп», самой активно развивающейся угледобывающей компании в России, во время визита в редакцию «Комсомолки»

НОВЫЙ АЭРОПОРТ — СТИМУЛ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

– Как «Колмар» развивает социальную инфраструктуру региона?

– Силами предприятия в Нерюнгри, неподалеку от которого находится наше производство, реконструирована арена с искусственным льдом. Хоккейным командам приобретаем инвентарь, спортивную форму, оплачиваем расходы на проведение соревнований. Компания помогает ДЮСШ олимпийского резерва по хоккею с шайбой, Футбольному союзу Якутии, хоккейной сборной Нерюнгринского района, в состав которой входят и сотрудники компании, и ветераны спорта.

В целом за 2018 год компания инвестировала в регион 14,5 миллиарда рублей, в 2019 эту сумму планируем удвоить. На сегодня «Колмар» – один из самых крупных инвесторов Якутии.

– Одна из главных проблем Якутии – транспортная. Добраться в регион можно только на самолете.

– Многие наши зарубежные партнеры, потенциальные инвесторы отказываются от приезда в Якутию, выяснив, что дорога может занять до четырех дней с учетом стыковок и ожидания рейсов. Это пугает деловых людей. Реконструкция аэропорта – серьезный вопрос. Мы выделили 25 миллионов рублей на проектирование нового здания аэропорта. Надеемся, что в ближайшее время аэропорт пройдет реконструкцию, потому что удобная логистика – это необходимое условие развития отдаленных регионов России. Нехватка мощностей аэропорта негативно сказывается на инвестиционном климате и развитии региона.

– Зачем «Колмар» развивает традиционные якутские виды спорта?

– Здоровый образ жизни – одно из важнейших направлений нашей социальной политики. Компания оказывает всестороннюю поддержку в развитии якутского национального вида спорта мас-рестлинг. Проводим кубки мира и чемпионаты с привлечением зарубежных спортсменов.

Кроме того, мы начали развивать туризм. Хотим показать нашим соотечественникам и зарубежным туристам, в какой красивой стране мы живем: национальные традиции, кухня, эко- и экстремальный туризм, Ленские столбы, которые входят в ЮНЕСКО, река Лена во время ледохода. Это завораживающее зрелище!

Первыми заинтересовались поездками в Якутию гости из Швейцарии, Китая и Японии. Но сейчас и соотечественники проявляют интерес к красотам региона.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019