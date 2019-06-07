Цинк и свинец Российской Арктики

– Игорь Юрьевич, скажите пару слов о проекте в Арктике, который реализует ваша компания.

– Наша компания является дочерним предприятием Росатома, который играет ведущую роль в развитии Арктической зоны России. Задача «Первой горнорудной компании» – разработка проекта «Павловское». Павловское месторождение расположено на архипелаге Новая Земля Архангельской области в нескольких десятках километров от побережья Баренцева моря. Это одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений цинка и свинца.

– Каков статус проекта?

– Мы завершили на арктическом острове масштабные геологоразведочные работы, посчитали запасы и поставили их на государственный баланс России. Месторождение Павловское – крупный по запасам объект. Это 47,7 млн тонн руды с содержанием цинка 5,21% и свинца – 1,15% с небольшим коэффициентом вскрыши. Проведенные нами полупромышленные испытания руд подтвердили высокое качество товарной продукции – свинцовых и цинковых концентратов. А договоренности с потенциальными потребителями покрыли сбыт планируемой к выпуску продукции, что подтверждает отличные рыночные перспективы проекта.

Игорь Семенов — исполнительный директор «Первой горнорудной компании»

– В чем основные сложности реализации проекта?

– После ввода в эксплуатацию проект станет одним из самых северных горнодобывающих предприятий в мире. Территория необитаема, и климат, мягко говоря, суровый.

Все должно быть построено с нуля. Это требует инновационных решений от компаний и опытных специалистов.

Мы нашли эффективное решение проблемы – разрабатываем схему освоения месторождения, которая находится на стыке горной добычи, судостроения и цифровизации. Суть в том, чтобы не строить капитальную обогатительную фабрику на суше, а перерабатывать руды на специальной технологической барже, посаженной на мель недалеко от карьера. Такая схема имеет массу плюсов. Во-первых, впоследствии баржу можно отбуксировать в другое место и использовать еще раз. Во-вторых, это удешевляет проект и делает его менее рискованным. В-третьих, мы выигрываем время, так как можем одновременно: подготавливать месторождение и промплощадку, возводя причальную стенку и другую инфраструктуру; строить корпус баржи с хранилищем топлива внутри; изготавливать технологическое оборудование. Собранная технологическая баржа за несколько недель буксируется на подготовленную площадку рядом с Павловским месторождением, где ее будет окружать необогащенная руда. В-четвертых, возможность предусмотреть очередность при освоении месторождения. Отбуксировать еще несколько барж для увеличения мощности производства. А еще это позволит существенно снизить нагрузку на природу и облегчит рекультивацию ландшафтов по окончании горных работ.

– Какой вклад проект «Павловское» внесет в социально-экономическое развитие Арктического региона и какие возможности он открывает для международной кооперации?

– Проект «Павловское» является отличной возможностью для развития новых – взаимовыгодных – форм регионального сотрудничества.

Первое направление – экономическое. Цинк является четвертым, наиболее потреб-ляемым металлом в мире. Проект «Павловское», когда он будет запущен, может стать важным мировым поставщиком металлов и задействовать сотни местных рабочих. Экономический потенциал «Павловского» распространяется далеко за пределы России. Мы ведем переговоры с норвежскими, шведскими и финскими промышленными группами.

Второе направление сотрудничества касается устойчивого развития Баренцева региона. Проект «Павловское» может улучшить качество жизни населения во всем Арктическом регионе и стать примером здорового, устойчивого и безопасного бизнеса в Баренцевом регионе.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019