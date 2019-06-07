2019-06-07T21:13:47+03:00
Экономика

Трубы стремятся к вечности

ТМК открывает научно-технический центр в «Сколково», который позволит проводить разработку российских инновационных труб, уникального оборудования и процессов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Над разработкой новых видов продукции для ТМК трудится несколько исследовательских центровНад разработкой новых видов продукции для ТМК трудится несколько исследовательских центров
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Масштабное развитие нефтегазовых проектов в экстремальных условиях Крайнего Севера и морских глубин стимулирует производителей труб модернизировать производство. Больше того, развивать научные центры, которые позволяют создавать продукцию с уникальными характеристиками. Например, Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в этом году открывает новый научно-технический центр в «Сколково», который станет основной площадкой развития НИОКР для компании.

Экстремальные нагрузки

ТМК активно занимается инновационными разработками.

За последние годы освоен выпуск всех видов труб, которые еще относительно недавно российские нефтегазовые компании покупали за границей. Речь идет о трубах из высококачественных сталей, устойчивых к жаре и холоду, а также к воздействию сероводорода. Новые виды резьбы на соединениях труб выдерживают экстремальные нагрузки. Кроме этого, компания перешла на выпуск высокотехнологичных бесшовных труб из непрерывнолитой заготовки собственного производства. Эксперты отмечают, что это позволило существенно повысить качество, снизить себестоимость и удельную энергоемкость производства.

Над разработкой новых видов продукции для ТМК трудится несколько исследовательских центров, входящих в состав компании. В частности, Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности (РосНИТИ), который присоединился к холдингу в 2007 году.

С запуском центра в «Сколково» компания выходит на новый этап развития инновационной деятельности.

В 2013 году основной акционер ТМК Дмитрий Пумпянский и президент «Сколково» Виктор Вексельберг подписали соглашение о строительстве на территории иннограда центра НИОКР площадью почти 16 тыс. кв. м. К настоящему времени здание центра построено, завершен монтаж оборудования, не имеющего аналогов в России. Сейчас ведутся последние подготовительные работы, центр заработает уже в этом году.

Как отмечает руководитель научного центра в «Сколково», директор ТМК по научной работе Игорь Пышминцев, размещенное на площадке оборудование даст возможность моделировать поведение трубы в скважине в зависимости от множества факторов, которые воздействуют на нее в процессе эксплуатации в сложных условиях добычи: внешнее и внутреннее давление, изгиб, растяжение, сжатие и температура, воздействие агрессивной среды.

Вечность из стали

Научно-исследовательская площадка в «Сколково» станет главным центром ТМК по координированию научно-исследовательской работы. Особый упор будет сделан на создание новых методов защиты труб от коррозии и улучшение технологий производства, уменьшающих воздействие на окружающую среду. Кроме того, в «Сколково» займутся вопросами цифровизации производства.

Один из проектов ТМК, который получит развитие в сколковском центре, весьма амбициозно назвали «Вечная скважина». Насколько она «вечная»? «Разумеется, ничего вечного на свете не бывает.

Но все относительно. Стандартные трубы в скважинах с осложняющими факторами обычно работают не больше года. После чего не только их, но и всю инфраструктуру вокруг приходится менять. А это затраты, и весьма немалые!» – говорит Сергей Чикалов, заместитель генерального директора ТМК

по научно-техническому развитию и техническим продажам. Научные центры ТМК применили в повышении характеристик продукции целый ряд инженерных решений. Может показаться, что ученые даже перестраховываются, но именно благодаря такому подходу удалось многократно повысить надежность продукта. Задача «Вечной скважины» – увеличение срока эксплуатации труб до 15 лет. Что в сравнении с одним годом работы на самом деле кажется вечностью.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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