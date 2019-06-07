Как Новосибирская область выигрывает борьбу за инвесторов

Речь идет о таких проектах, как строительство молочного завода производительностью 1150 тонн молока в сутки, животноводческого комплекса на 6000 голов, создание производства электронных компонентов для мобильных телефонов и др. Текущий год также ознаменован притоком в регион серьезных инвестиций.

Компания PepsiCo подписала соглашение о строительстве завода на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП). Ориентировочная сумма вложений в проект – порядка 12 млрд рублей.

Инвесторы, выбирая Новосибирскую область для локализации бизнес-проектов, принимают во внимание развитую транспортно-логистическую инфраструктуру региона: международный аэропорт, Транссибирскую железнодорожную магистраль, три федеральные трассы. В совокупности с географическим положением эти мощности позволяют распределять грузовые потоки, идущие с запада на восток, в том числе в страны Средней и Центральной Азии. Кроме того, Новосибирск богат высококвалифицированными кадрами: учиться в 34 вуза региона приезжают талантливые ребята со всей Сибири и из других субъектов федерации.

Индивидуальная работа с каждым инвестиционным проектом создает дополнительные преимущества Новосибирской области.

В 2018 году в регионе стартовали 8 крупных проектов, общая сумма инвестиций в них –свыше 34 миллиардов рублей

– Мы изучали возможности трех сибирских регионов. Но подход Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, подход управляющей компании ПЛП был несколько иным – более качественным и убедительным. Эти нюансы определили выбор в пользу Новосибирска, – утверждает генеральный директор новосибирского филиала крупнейшей российской компании – производителя электротехнической и светотехнической продукции IEK Виктор Алексеев.

В Новосибирской области сформирован список направлений деятельности, которые представляют наибольший интерес для региона и получают поддержку.

Это проекты, связанные с пищевой и перерабатывающей промышленностью, производством стройматериалов, созданием инновационной продукции, объектов цифровой экономики, социальной инфраструктуры и так далее – более чем полтора десятка позиций.

Если инвестпроект попадает в этот список, ему могут быть предоставлены наиболее выгодные условия – ежегодно в Новосибирской области на меры господдержки предусмотрено порядка миллиарда рублей. Объем господдержки может составить до четверти объема инвестиционных затрат и даже больше, если проект входит в программу реиндустриализации экономики региона или реализуется в муниципальных районах области.

Ключевую роль в работе с инвесторами играет областное Агентство инвестиционного развития.

Агентство комплексно сопровождает инвестиционные проекты на всех этапах реализации: обеспечивает взаимодействие с органами власти и ресурсоснабжающими организациями, предлагает площадки со всеми необходимыми для бизнеса возможностями, помогает с разработкой бизнес-планов и механизмов финансирования проекта, подбирает региональные и федеральные меры государственной поддержки, консультирует по юридическим вопросам.

– Агентство – это единое окно, куда обращается инвестор, – подчеркивает генеральный директор АИР Новосибирской области Александр Зырянов. – По нашему мнению, предприниматель должен заниматься развитием проекта, а не отвлеченными вопросами. Самый дорогой ресурс инвестора – это его время, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы его сберечь.

www.air-nso.ru

Ведущие инвестиционные площадки Новосибирской области

Выход на рынки Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока – ПЛП обладает идеальным расположением для решения логистических задач.

Современная инженерно-транспортная инфраструктура с заделом использования в десятки лет. ПЛП дает возможность резидентам строить свои объекты, исходя из индивидуальных потребностей и по самым передовым технологиям.

Максимально оперативное начало работ на площадке – при готовности проекта – через 2 месяца, с учетом разработки ПСД – 6–7 месяцев. Эти сроки возможны благодаря тому, что управляющая компания ПЛП – собственник земли и всей инфраструктуры ПЛП.

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)

Резиденты ТОСЭР:

получают готовую площадку под проект,

строительство инфраструктуры ведется за счет средств регионального и федерального бюджетов

освобождены от налога на прибыль первые 5 лет,

следующие 5 лет его размер снижен (12% вместо 20%)

освобождены от налогов на имущество и землю

платят сокращенные страховые взносы (7,6% вместо 30%)

получают льготное финансирование Фонда развития моногородов: до 250 млн рублей без процентов, от 250 млн до 1 млрд рублей – под 5%.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019