«Транснефть» в регионах: взаимовыгодное сотрудничество

К рупнейший в мире оператор магистральных нефте? и нефтепродуктопроводов присутствует в 61 российском регионе, на объектах трудятся порядка 119 000 человек. Поэтому вопросам взаимодействия с местными властями уделяется большое внимание. Приоритетными направлениями соглашений о сотрудничестве являются развитие экономики, улучшение инвестиционного климата; борьба с хищениями из нефтепроводов и нефтепродуктопроводов; реализация социальных проектов и программ.

– Больше 4000 работников, почти 5000 км трубы на нашей территории и другая сопровождающая инфраструктура – все это требует модернизации, развития – об этом в соглашении тоже идет речь. Мероприятия направлены на внедрение в производственную деятельность инновационных решений, которые позволят обеспечить мировые природоохранные стандарты. Мы в этом крайне заинтересованы, потому что такого рода решения влияют на уровень экологической безопасности в регионе, – считает Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с которым недавно «Транснефть» также заключила соглашение о сотрудничестве.

Особое значение придается развитию взаимодействия с региональными производителями. Например, в конце апреля представители 30 нижегородских предприятий приняли участие в Дне поставщика с ПАО «Транснефть».

– Встреча была проработана заранее: мы подбирали именно те предприятия, продукция которых нужна компании «Транснефть» по программе импортозамещения. Поэтому в Москву мы привезли около 50 человек – представителей ведущих нижегородских производителей автоспецтехники, электротехники, технической керамики, металлоконструкций, испытательного оборудования, стеклопластика и композиционных материалов, гидропневмоавтоматики, деталей трубопровода, спецодежды, – сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов (с регионом также заключено соглашение о сотрудничестве).

Уже третий год реализуется большая программа оказания помощи школам

Но, пожалуй, главный аспект действующих соглашений – взаимодействие в социальной сфере. «Транснефть» активно участвует в развитии инфраструктуры в регионах: строит дома, дороги, мосты, храмы, спортивные объекты, выделяет средства на ремонт и оснащение оборудованием школ, больниц, детских домов и других социально значимых объектов. Уже третий год реализуется масштабная программа оказания помощи школам. По ее результатам 241 школа, в основном в городах, поселках и небольших населенных пунктах, получит отремонтированные и оборудованные всем необходимым кабинеты физики, химии и математики.

Много внимания уделяется детскому спорту, медицинским учреждениям, закупке дорогостоящего медоборудования. Одно из последних решений – мобильные поликлиники, которые позволяют производить первичную диагностику в отдаленных населенных пунктах.

ПАО «Транснефть» и дальше будет планомерно развивать сотрудничество с регионами присутствия. Как показывает практика, оно выгодно всем сторонам.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019