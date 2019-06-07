2019-06-07T21:20:32+03:00
Экономика

Сахалин адаптируется под нужды инвесторов

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко – о том, чем привлечь зарубежный бизнес в островной регион
Александр ЗЮЗЯЕВ
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Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко вместе со своей командой создает оптимальные условия для развития инвестиционных проектов единственного региона России, полностью расположенного на островахВрио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко вместе со своей командой создает оптимальные условия для развития инвестиционных проектов единственного региона России, полностью расположенного на островах
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Дополнительные меры господдержки

– Валерий Игоревич, благодаря чему Сахалинская область сохраняет лидерство в рейтинге инвестиционной привлекательности на Дальнем Востоке?

– Прежде всего, в островном регионе, как и на всем Дальнем Востоке, созданы хорошие условия для ведения бизнеса: благодаря Минвостокразвития и Юрию Петровичу Трутневу мы можем работать с инвесторами в формате территорий опережающего развития (ТОР) и «Свободный порт Владивосток» (СПВ). В Сахалинской области бизнес задействован в трех ТОР, режим СПВ распространяется на два городских округа, имеющих порты – Корсаковский и Углегорский. Новые возможности открывает Восточный экономический форум.

Следующий момент – сам принцип работы с инвесторами и Агентством стратегических инициатив. Живое общение позволяет оперативно корректировать экономическую ситуацию: мы адаптируем систему под их нужды, вводим дополнительные меры господдержки.

От добычи газа до строительства бань

– Какую роль в экономике региона играют иностранные инвестиции?

– Международные связи региона основаны в первую очередь на его географическом положении. На первом месте по объему внешнеторгового оборота с областью находится Республика Корея (45,7%). Южнокорейские компании активно участвуют в нефтегазовых проектах на шельфе Сахалина в качестве подрядчиков или субподрядчиков. Также партнеры из Кореи вкладывают средства в геологоразведку недр, контейнерные перевозки, строительство недвижимости.

Крайне важно и сотрудничество с Японией. Основу сахалинского экспорта в эту страну составляют не только углеводороды, но и рыба, морепродукты. С участием японского капитала развиваются нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Еще один стратегический партнер – Китай. Инвесторы из Поднебесной тоже проявляют интерес к добыче углеводородов. Примером здесь служат «Роснефть» и корпорация «Sinopec» (проект «Сахалин-3»). Кроме того, китайские предприниматели участвуют в модернизации портовой инфраструктуры, строительстве автодорог и социальных объектов.

– Есть ли инвесторы, которые готовы развивать туризм в регионе?

– Те же японцы. Резидент ТОР «Горный воздух» – «Хонока Сахалин» начинает строительство бальнеологического комплекса. Скоро попариться в настоящих японских банях можно будет у нас, в Южно-Сахалинске. Причем сотрудничество Сахалинской области с Японией ведется в самых разных сферах. Так, компании из Хоккайдо участвуют в строительстве офисных зданий на Сахалине, ремонте и асфальтировании дорог по современным технологиям.

Реновация у «Горного воздуха»

– Ранее вы упомянули об инфраструктурных проектах. Назовите наиболее масштабные.

– Недавно мы заявили о создании Южно-Сахалинской агломерации с комфортной городской средой. Для этого мы проведем масштабную модернизацию Корсаковского морского торгового порта, построим на прилегающей к нему территории деловой центр и благоустроим набережную. После этого в гавань смогут заходить до 40 судов океанского класса с несколькими тысячами пассажиров на борту.

– Есть ли уже инвесторы?

– В конце апреля область посетил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Мы представили ему не только программу модернизации порта, но и концепцию реновации нескольких кварталов Южно-Сахалинска в непосредственной близости от горнолыжного курорта «Горный воздух».

Не менее важный проект – строительство малотоннажного завода СПГ, который позволит обеспечить сжиженным газом не только котельные и предприятия в труднодоступных районах островов, но и зарубежье. По итогам визита Игорь Иванович выразил готовность профинансировать наши инициативы на льготных условиях.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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