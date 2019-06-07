Сахалин адаптируется под нужды инвесторов

Дополнительные меры господдержки

– Валерий Игоревич, благодаря чему Сахалинская область сохраняет лидерство в рейтинге инвестиционной привлекательности на Дальнем Востоке?

– Прежде всего, в островном регионе, как и на всем Дальнем Востоке, созданы хорошие условия для ведения бизнеса: благодаря Минвостокразвития и Юрию Петровичу Трутневу мы можем работать с инвесторами в формате территорий опережающего развития (ТОР) и «Свободный порт Владивосток» (СПВ). В Сахалинской области бизнес задействован в трех ТОР, режим СПВ распространяется на два городских округа, имеющих порты – Корсаковский и Углегорский. Новые возможности открывает Восточный экономический форум.

Следующий момент – сам принцип работы с инвесторами и Агентством стратегических инициатив. Живое общение позволяет оперативно корректировать экономическую ситуацию: мы адаптируем систему под их нужды, вводим дополнительные меры господдержки.

От добычи газа до строительства бань

– Какую роль в экономике региона играют иностранные инвестиции?

– Международные связи региона основаны в первую очередь на его географическом положении. На первом месте по объему внешнеторгового оборота с областью находится Республика Корея (45,7%). Южнокорейские компании активно участвуют в нефтегазовых проектах на шельфе Сахалина в качестве подрядчиков или субподрядчиков. Также партнеры из Кореи вкладывают средства в геологоразведку недр, контейнерные перевозки, строительство недвижимости.

Крайне важно и сотрудничество с Японией. Основу сахалинского экспорта в эту страну составляют не только углеводороды, но и рыба, морепродукты. С участием японского капитала развиваются нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Еще один стратегический партнер – Китай. Инвесторы из Поднебесной тоже проявляют интерес к добыче углеводородов. Примером здесь служат «Роснефть» и корпорация «Sinopec» (проект «Сахалин-3»). Кроме того, китайские предприниматели участвуют в модернизации портовой инфраструктуры, строительстве автодорог и социальных объектов.

– Есть ли инвесторы, которые готовы развивать туризм в регионе?

– Те же японцы. Резидент ТОР «Горный воздух» – «Хонока Сахалин» начинает строительство бальнеологического комплекса. Скоро попариться в настоящих японских банях можно будет у нас, в Южно-Сахалинске. Причем сотрудничество Сахалинской области с Японией ведется в самых разных сферах. Так, компании из Хоккайдо участвуют в строительстве офисных зданий на Сахалине, ремонте и асфальтировании дорог по современным технологиям.

Реновация у «Горного воздуха»

– Ранее вы упомянули об инфраструктурных проектах. Назовите наиболее масштабные.

– Недавно мы заявили о создании Южно-Сахалинской агломерации с комфортной городской средой. Для этого мы проведем масштабную модернизацию Корсаковского морского торгового порта, построим на прилегающей к нему территории деловой центр и благоустроим набережную. После этого в гавань смогут заходить до 40 судов океанского класса с несколькими тысячами пассажиров на борту.

– Есть ли уже инвесторы?

– В конце апреля область посетил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Мы представили ему не только программу модернизации порта, но и концепцию реновации нескольких кварталов Южно-Сахалинска в непосредственной близости от горнолыжного курорта «Горный воздух».

Не менее важный проект – строительство малотоннажного завода СПГ, который позволит обеспечить сжиженным газом не только котельные и предприятия в труднодоступных районах островов, но и зарубежье. По итогам визита Игорь Иванович выразил готовность профинансировать наши инициативы на льготных условиях.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019