Секрет крепкого здоровья и долголетия

Алтай... Край с уникальной экологией, который манит своими белоснежными шапками гор, хрустальной водой и лугами с душистым разнотравьем. Именно здесь пасутся маралы – горные олени, которые за необыкновенные целебные свойства их рогов – пантов – считаются настоящим символом этого края.

Целебная сила пантов известна не одно тысячелетие. В Юго-Восточной Азии, Китае и Тибете снадобья из молодых рогов маралов ценились дороже золота, а потому были доступны только богатым и знаменитым людям. Панты считались источником молодости и жизненных сил. В XX веке ученые изучили механизм оздоровления пантами и пришли к выводу, что это реально действующий метод восстановления здоровья. Неудивительно, что на Алтае хватает долгожителей, перешагнувших рубеж в 100 лет.

Вот только далеко не у каждого человека есть возможность вырваться на две недели из городской суеты в горы, где не работают интернет и мобильная связь. Но теперь испытать целебную силу пантов можно и в Москве, где открылся оздоровительный центр «Грани Алтая».

Забыть про недуги

– Я и супруга по образованию медики. Вот уже 20 лет мы откладываем все дела и отправляемся на Горный Алтай на пантовые ванны. Это помогает нам на целый год забыть про недуги и вирусы, – пояснил директор центра «Грани Алтая» Сергей Жученко. – Мои партнеры знают мою любовь к Алтаю, но составить компанию отказываются наотрез, ссылаясь на загруженность, долгую дорогу и отсутствие комфорта. «Привези Алтай в Москву, и я буду твоим постоянным посетителем», – пообещал мне однажды партнер. Я подумал: «а почему бы и нет?»

Справедливости ради нужно сказать, что алтайские методы оздоровления в столице практиковались и раньше: спа, фитобочки с травами и даже ванны с пантом. Но это было не совсем то – рога маралов применялись сушеные, они теряют часть своих свойств. А настоящий пант – живой, привезли именно «Грани Алтая».

Для этого в период срезки эти рога готовят методом глубокой заморозки, что позволяет сохранить все полезные вещества свежего панта. Кроме того, «Грани Алтая» разработали и запатентовали новую технологию паросауны – пант подается в кедровую бочку через мелкодисперсный пар с температурой 38–42 градуса. Технология помогает раскрыть поры и очистить организм от шлаков уже в первые 3–5 минут. Эффект виден уже после первой-второй процедуры.

Настоящая кладовая

Эксперты признают, что пант – средство уникальное. В молодых рогах марала содержится 18 из 22 имеющихся в природе аминокислот, ферменты, коллагены, витамины, макро- и микроэлементы: железо, кальций и магний, натрий, фосфор и калий, марганец, селен, кобальт, медь и цинк, йод. Настоящая кладовая Алтая!

Пантовая паросауна дает хороший эффект при диабете и других болезнях обмена веществ. Позволяет корректировать метаболический синдром. Улучшает обмен веществ и периферическое кровообращение, снижает уровень холестерина в крови, способствует потере лишнего веса, нормализует гормональный фон.

Эффективны пантовые бочки при проблемах опорно-двигательного аппарата и заболеваний суставов – артрите, артрозе, подагре, а также при реабилитации после травм, при хронических кожных болезнях, даже при псориазе. Панты укрепляют иммунитет, помогают справиться со стрессом и увеличить работоспособность. Женщины ценят эти процедуры за то, что улучшается цвет лица и состояние кожи.

Разумеется, у оздоровления пантами имеются свои противопоказания. Процедуры не рекомендуются при онкологии, стенокардии, повышенном давлении, нарушении работы сердца, атеросклерозе, тромбофлебите, нефрите, открытых ранах и инфекционных заболеваниях.

Прием в оздоровительном центре проходит под контролем врача. «Грани Алтая» работают без выходных с 9 до 21 часа. А значит, вы легко сможете подобрать оптимальное время в своем расписании, а бонусы и скидки, предлагаемые центром, помогут сэкономить.

Центр восстановления здоровья «Грани Алтая»

Москва, проспект Мира, д. 102, стр. 31

Тел.: +7 (495) 640-75-23

www.granialtaya.ru