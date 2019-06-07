2019-06-07T16:21:07+03:00
Наука

Противостояние Юпитера 10 июня 2019 года: где и как наблюдать

Начавшееся небесное шоу продлится весь месяц
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Юпитер все еще сближается с Землей, но некоторые его спутники уже видны.Юпитер все еще сближается с Землей, но некоторые его спутники уже видны.
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10 июня Юпитер – самая крупная планета Солнечной системы, газовый гигант – войдет в противостояние с Солнцем или в оппозицию, как еще называют это явление. Засияет на небосводе пуще прежнего, уступая в яркости только Луне и Венере.

Противостоящий Земле Юпитер ищите на юго-востоке низко над горизонтом.

Противостоящий Земле Юпитер ищите на юго-востоке низко над горизонтом.

Во время противостояний Земля и Юпитер находятся по одну сторону от Солнца и на одной с ним линии. 10 июня 2019 года расстояние между планетами составит примерно 641 миллион километров. Что соответствует рядовым противостояниям, которые случаются раз в 13 месяцев.

Во время противостояний Юпитер и Земля находятся по одну сторону от Солнца.

Во время противостояний Юпитер и Земля находятся по одну сторону от Солнца.

Раз 12 лет Юпитер оказывается еще ближе - менее, чем в 600 миллионах километрах от нашей планеты. Такое противостояние называют великим. Ближайшее ожидается в 2022 году.

Во Время великих противостояний Юпитер находится ближе всего к Земле.

Во Время великих противостояний Юпитер находится ближе всего к Земле.

С мая по июль Юпитер виден сразу после захода Солнца и до утра. Выглядит яркой звездой, повисшей над юго-восточным горизонтом. Левее от него сверкает Сатурн.

Как уверяют астрономы, даже в бинокль можно будет разглядеть спутники газового гиганта. Всего их более 70, но видны станут самые яркие - Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Спутники юркие - быстро меняют свое положение, периодически попадают в тень Юпитера, скрываются за ним, вновь проходят перед диском планеты и рядом с ним.

Любители уже начали фотографировать Юпитер и его спутники.

Любители уже начали фотографировать Юпитер и его спутники.

Те, у кого есть небольшой телескоп, увидят на диске Юпитера полосы атмосферных течений.

Любители, владеющие более мощной оптикой, полюбуются еще и главной достопримечательностью Юпитера – Большим красным пятном. Следят за его таинственными метморфозами. Подробнее о том, где искать пятно и что там происходит читайте К ужасу землян, главный ураган в Солнечной системе утихает загадочным образом

Большое красное пятно на Юпитере: свежее фото.

Большое красное пятно на Юпитере: свежее фото.

Другие планеты: Меркурий и Марс видны вечерами — на закате Солнца, Венера, Уран и Нептун — рано утром, на заре.

Другие планеты: Меркурий и Марс видны вечерами — на закате Солнца, Венера, Уран и Нептун — рано утром, на заре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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