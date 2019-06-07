2019-06-07T01:17:50+03:00
Экономика

Конкурс имени Александра Починка выходит на новый уровень

Проект теперь будет проходить под патронатом федерального правительства
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Вдова Александра Починка, ректор Российского государственного социального университета Наталья ПочинокВдова Александра Починка, ректор Российского государственного социального университета Наталья ПочинокФото: Артем КИЛЬКИН
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6 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошла презентация всероссийского конкурса программ социального развития регионов на соискание премии имени Александра Починка – легендарного государственного деятеля, который в первой половине 2000-х возглавлял федеральное министерство труда и социального развития. Проект создан для содействия решению социальных проблем регионов, обобщению эффективных практик решения социальных задач и последующего обмена опытом между регионами России.

- Очень жаль, что Саши Починка с нами уже нет, - говорит председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. – Ему достался очень трудный период, когда поменять что-то в «социалке» было очень сложно, потому что в стране банально не было денег. Но, тем не менее, мы выстояли в тот период.

Справедливости ради нужно сказать, что конкурс имени Александра Починка трудно назвать новым. Он хорошо известен в регионах. Конкурс учрежден в 2014 году. С тех пор к участию в нем было направлено 519 программ из 85 регионов России, 39 программ стали победителями конкурса. Новшество в том, что с 2019 года конкурс будет проходить ежегодно и под патронатом федерального правительства.

- Программы, проекты и инициативы будут соответствовать целям и задачам приоритетных национальных проектов в социальной сфере, здравоохранении, демографии, науке и образовании. Победителей конкурса будут награждать во время Российского инвестиционного форума в Сочи, - уточнила корреспонденту «Комсомольской правды» вдова Александра Починка, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Представители регионов весьма позитивно отреагировали на изменение статуса конкурса.

- Этот конкурс крайне необходим, - уверен исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров. –Это общественное признание труда людей с огромными сердцами, которые делают нашу жизнь лучше. Поэтому те призы, которые мы брали на конкурсе – это знак уважения многим тысячам людей, которые всегда рядом с нами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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