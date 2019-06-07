2019-06-07T09:20:17+03:00
Экономика

Министр труда Максим Топилин - в прямом эфире на kp.ru

Пятница - основной день Петербургского международного экономического форума.
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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«Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию из открытой студии КП в Экспофоруме. Интервью высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров крупных компаний и известных экономистов - в прямом эфире на сайте kp.ru.

9:00 Генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Игорь Ищенко

Петербургский международный экономический форум - 2019. День 2.

9:30 Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб

10:30 Министр труда и социальной защиты Максим Топилин

11:00 Генеральный директор РВК Александр Повалко

11:30 Генеральный директор УК Колмар Анна Цивилева

12:30 Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин

17:00 Президент-председатель правления ПАО "Почта Банк" Дмитрий Васильевич Руденко

17:30 Глава департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров

18:00 Бизнес-омбудсмен Борис Титов

ИСТОЧНИК KP.RU

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