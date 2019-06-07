Министр труда Максим Топилин - в прямом эфире на kp.ru
«Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию из открытой студии КП в Экспофоруме. Интервью высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров крупных компаний и известных экономистов - в прямом эфире на сайте kp.ru.
9:00 Генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Игорь Ищенко
Петербургский международный экономический форум - 2019. День 2.
9:30 Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб
10:30 Министр труда и социальной защиты Максим Топилин
11:00 Генеральный директор РВК Александр Повалко
11:30 Генеральный директор УК Колмар Анна Цивилева
12:30 Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин
17:00 Президент-председатель правления ПАО "Почта Банк" Дмитрий Васильевич Руденко
17:30 Глава департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров
18:00 Бизнес-омбудсмен Борис Титов
ИСТОЧНИК KP.RU
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