"Сент-Луис" победил "Бостон" 2:1 и вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли

Хоккеисты клуба "Сент-Луис Блюз" одержали победу в выездной игре финапа Кубка Стэнли над "Бостоном" со счетом 2:1. И смогли выйти вперед в финальной серии, команде из Сент-Луиса один шаг до трофея.

У гостей шайбы забросили форварды Райан О'Райлли (21 минута) и Давид Перрон (51). У "Бостона" единственный точный бросок при счете 0:2 сделал Джейк Дебраск (54). О'Райлли - лучший игрок матча, он набрал 2 (1+1) очка в этой игре.

Российские хоккеисты "Сент-Луиса" не отметились результативными действиями в игре. Владимир Тарасенко провел на льду 15 минут, сделав три броска в створ ворот. Иван Барбашев - тоже отыграл 15 минут, отметившись 2 бросками.

После пяти встреч счет в серии стал 3:2 в пользу "Сент-Луиса". И шестой поединок пройдет на льду "Блюз" в ночь на 10 июня по московскому времени. В случае победы в этой игре они впервые в истории выиграют Кубок Стэнли.