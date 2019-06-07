2019-06-07T09:06:30+03:00
Спорт

Фигуристка Алина Загитова показала торт, который сделала на ТВ-шоу в Японии

Спортсменке дали шанс проявить себя за 10 минут [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем личном Инстаграме продемонстрировала фотографию торта. Она сделала его для японского телешоу, в котором принимает участие. Начиная с середины мая, отметим, Загитова находится в Японии. Она принимает участие в серии ледовых шоу Fantasy on Ice, выступления проходят в нескольких городах страны.

- Сегодня тортик делала на японском ТВ. У меня было всего 10 минут, - подписала фотографию в своем личном Инстаграме Алина Загитова. Запись она продублировала переводом на японский и английский языки.

В прошедшем сезоне, напомним, Алина Загитова покорила последнюю для себя вершину в фигурном катании. Загитова стала чемпионкой мира, одержав победу в японском городе Сайтама.

Алина к 16 годам стала чемпионкой мира, Европы и победительницей Олимпиады. Главный в ее жизни триумф случился в феврале 2018 года в Пхенчхане.

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Фото торта от Алины Загитовой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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