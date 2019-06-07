Эксперты: господдержка аграриев у нас большая? Да бестолковая она…

В материале «Россия снова проигрывает свои прилавки...» наш колумнист Сергей Мардан удивляется, как вышло так, что калужский сыр стал дороже итальянского пармезана. И делает вывод: господдержка нашего сельского хозяйства неэффективна, деньги уходят на «потемкинскую деревню».

У специалистов оказались разные мнения на этот счет.

НЕ НАДО НАС СРАВНИВАТЬ С КИТАЕМ

Анатолий ТИХОНОВ, руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС):

- Такой подход отражает взгляд потребителя, который хочет, чтобы продукты были качественными и при этом недорогими. У нас средний уровень доходов, увы, не слишком высок. И когда наш человек видит отечественный сыр за 2 тысячи рублей, понятно, какие возникают у него эмоции. Но есть эмоции — и есть реальная экономика.

Не могу согласиться с тем, что импортозамещение провалилось. У нас доходы от экспорта продовольствия после 2014 года превысили доходы от экспорта оружия. Такого никогда раньше не было. И это означает, что успехи в сельском хозяйстве у нас все-таки есть. Да, основа нашего экспорта - зерно, а не продукция глубокой переработки — скажем, мука. Наши компании не стали мировыми ее поставщиками. Но вы попробуйте за пару лет выйти на сложившиеся рынки с подобными продуктами. Европа и Америка свои рынки защищают с кровью на губах, у них избыток собственной такой продукции.

Господдержка у нас слишком большая? В США и Швейцарии господдержка составляет десятки тысяч долларов на гектар. В Китае — порядка нескольких тысяч долларов. У нас — не больше 250-300 долларов на гектар.

Соглашусь, что наше сельское хозяйство носит несколько олигархический характер. Но так исторически сложилось, что с советских времен у нас развивались в основном крупные хозяйства. Только недавно появились хоть какие-то условия для того, чтобы фермеры могли объединяться в кооперативы.

Также соглашусь, что государственная поддержка порой у нас оказывается достаточно своеобразно и неэффективно. Доступ к госсубсидиям? Да сразу набегает столько проверяющих, что бизнес этих субсидий уже боится. Построен свинокомплекс, работает — чего еще надо? Нет, что-то профинансировано как-то не так — и на этом основании легко можно оказаться под статьей. И плакали государственные денежки — предприятие вообще останавливается. Таких сигналов из регионов очень много.

Что касается сыра за 2000 рублей, то это не фермеры у нас жадные. Слишком дороги все ресурсы — от кредитов до электричества. Плюс постоянно меняются правила игры. Плюс риски...

И не могу не сказать пару слов про Китай. То, что он делает для своего рынка, - это действительно качественные продукты, такая там внутренняя политика. Но экспорт... Да, они завалили весь мир дешевой продукцией, но это не значит, что она полезная и хорошая. Процент химии там зашкаливает. Мы действительно хотим именно такое есть?

ТОЛЬКО В РОССИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПОДДЕРЖИВАЮТ ЛЮДЕЙ ИЗ СПИСКА ФОРБС

Василий Узун, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС:

- По сути поддержка АПК у нас складывается из двух источников. Бюджетные средства (деньги налогоплательщиков) составляют около одной трети совокупной поддержки, остальное доплачивают потребители. Мы обсуждаем субсидирование крупного бизнеса из бюджета. Причем размер субсидий одному получателю не ограничен. Такая практика широко распространена только в России.

В США, ЕС и многих других странах на получение субсидий есть ряд жестких ограничений. Первое - крупный бизнес вообще не допускается к бюджетным средствам. Например, в США фермер с доходами более 900 тыс. не имеет право на субсидии из бюджета. Второе - богатым субсидии не положены. Например, в Баварии для получения субсидии фермер представляет декларацию за прошлый год и если его доход превышал 130 тыс. евро, то в субсидиях ему откажут. Откажут и в случае наличия дорогого недвижимого и движимого имущества.

А в России претендовать на субсидии могут даже представители из топ списка Форбс. Им и достается основная часть субсидий.

Третье - законодательством обязательно устанавливаются ограничения на максимальный размер годовой субсидии по всем мероприятиям господдержки и по каждому отдельному мероприятию. В России такие ограничения тоже имеются, но только для фермеров и хозяйств населения. Для агрохолдингов ограничений нет: можно по решениям чиновников получать многомиллиардные субсидии ежегодно, и все это будет признано законным. Если субсидии выделяются малому бизнесу, то возрастает его конкурентность, крупный бизнес вынужден покупать сельскохозяйственную продукцию у малого, сотрудничать с ним, помогая наладить логистику, выбрать сорта подходящие растений и породы животных, способствовать научно-техническому обновлению. Если же государство создает эксклюзивные конкурентные преимущества крупному бизнесу, то оно убивает малый, способствует его вытеснению с рынка. Теперь о деньгах потребителей. Они образуются за счет того, что государство вводит меры по защите внутреннего рынка, это приводит к превышению внутренних цен над мировыми и дополнительный доход получают сельхозпроизводители. Наибольшие превышения внутренних цен над мировыми наблюдаются по сахару, свинине, мясу птицы и говядине. А это основные продукты, производимые агрохолдингами. Они и получают львиную долю трансфертов от населения.

Раньше по производству этих продуктов была высока доля малого и среднего бизнеса, а также населения. Однако под разными предлогами (коровье бешенство, птичий грипп, африканская чума свиней и т. д.) они вытеснены из рынка. В ряде регионов у населения не осталось ни одной свиньи. И это у православных семьях, которые ежегодно выращивали минимум по два поросенка: к Рождеству и Пасхе. В упомянутом в статье Китае выращивается более 500 тыс. свиней ежегодно ( в России в 20 раз меньше). И основным производителями свинины являются хозяйства населения и малый бизнес.