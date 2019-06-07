“Наши дети никогда не смогут ходить. Но мы решили помочь другим родителям”

- Все основатели организации - это люди с тяжелобольными лежачими детьми. Наши дети не могут ходить в центр. Но мы решили дать другим родителям место, где они могут получить помощь: материальную или моральную, - так говорит председатель общества родителей детей-инвалидов "Благое Дело" Ирина Майорова.

Она вместе с другими матерями детей-инвалидов создала в небольшом городе Зеленодольске в Татарстане центр абилитации "Благое Дело", в который может бесплатно прийти любая семья - и получить помощь.

"Пусть появится центр, в который сможет прийти любой ребёнок и ему будут рады"

- Моему ребенку поставили диагноз "приобретенная эпилепсия" после родовой травмы. Дети с таким диагнозом тяжело реабилитируемые. Когда он был маленький, я пришла в Зеленодольский муниципальный центр «Доверие». Он работал, как и все центры, на результат, поэтому таких тяжело реабилитируемых детей туда не брали. Но когда я узнала, что там висит тренажер Гросса, я пришла с ребенком в центр, чтобы позаниматься. Нас не пустили, объяснив это тем, что они не хотят нести ответственность в случае, если у ребенка начнется эпилепсия и он умрет в Центре. Мне было 22 года. Я стояла на улице, ревела от обиды и горя и просила Бога: “Пусть появится центр, в который сможет прийти любой ребёнок и ему будут рады”. Позже оказалась, что в Зеленодольске есть еще 50 детей, которые, так же как и мой сын, не могут посещать Центр. Мы объединились в родительский комитет и стали работать. Проводили собрания, решали, куда нам обратится за помощью. Проработав так 7 лет, мы решили открыть организацию МОО «Благое Дело» и потом свой Центр. Сейчас у нас висит этот тренажер Гросса, есть велотренажер для тяжелобольных детей, опоры и ползунки, о которых мы мечтали раньше. Теперь любой родитель может позаниматься на них с ребенком бесплатно, - говорит Ирина.

К сожалению, все 50 детей из семей-основателей центра остались тяжелобольными, они не ходят.

- На содержание Центра мы сдаем членский взнос 50 рублей в месяц. Обида за своих детей, за то, что мы не смогли им помочь, в то время когда это было нужно, дала нам понимание, что мы должны помочь другим родителям реабилитировать своих детей, - рассказывает Ирина.

На вопрос, откуда берутся силы и время, Ирина Майорова отвечает просто:

- Когда тебе самому было тяжело - ты понимаешь, как важно помогать другим. Родители, которые организовали общественную организацию, развиваются и работают несмотря на то, что у нас больные дети. В попечительском совете организации МОО «Благое Дело» - директор школы, у которой двое лежачих детей, а она на базе своей школы развивает инклюзивное образование, пишет гранты. Есть педагог английского языка, у которой тяжелобольной ребенок, но она преподает на дому, старается передать знания детям. Я организовала ателье, где работаю сама и люди, которым нужна работа. Обучаю детей швейному делу.

В центре есть большая игровая комната, с батутом, шведской стенкой, тренажерами, чтобы особенные дети могли заниматься постоянно Фото: общество "Благое Дело"

Помощь находит каждый

Несмотря на то, что законом для детей с инвалидностью предусмотрена бесплатная медицинская реабилитация два раза в год по две недели, родители знают, что этого недостаточно. В центре есть большая игровая комната, с батутом, шведской стенкой, тренажерами, чтобы особенные дети могли заниматься постоянно.

А еще ребят здесь все время ждут игрушки, которые несут в центр неравнодушные жители города. За помощью сюда обращаются не только родители детей с инвалидностью, но и многодетные, и малоимущие семьи.

- Бывает, что дети не могут оторваться от игрушек - они их просто раньше не видели, не держали в руках. И мы дарим их им. Также мы открыли фонд гуманитарной помощи, в который жители приносят одежду. Часть отправляем на переработку, а часть - раздаем малоимущим, - рассказывает Ирина Майорова.

По будням дети приходят со своими родителями, а по выходным с ними занимаются волонтеры: педагог по рисованию, вокалу, психолог.

Заниматься с детьми помогают волонтеры: педагог по рисованию, вокалу, психолог. Фото: общество "Благое Дело"

Театральная студия для особенных детей

В конце 2018 года общество получило поддержку фонда президентских грантов. Полученные средства помогли открыть в Зеленодольске театральную студию для особенных детей “Квадрат”.

Педагог Татьяна Еременко занимается с двумя десятками ребят: это дети-колясочники, дети с ДЦП, с особенностями ментального развития.

- Мы сразу знали, что для них этот будет спасение. Многие семьи не могут позволить регулярные занятия с логопедом. А здесь педагог работает с ребятами по системе Станиславского, помогает разрабатывать речевой аппарат. У многих детей губы начали работать, стали пропадать зажимы на лице. Успехи на сцене у всех разные - кто-то уже начал участвовать в концертах, а кому-то еще очень сложно освоиться, - говорит Ирина Майорова.