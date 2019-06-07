В Кингисеппе официально открыли «ЕвроХим»

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области вместе с руководством "ЕвроХимом" открыл новый завод по производству аммиака. В торжественной церемонии приняли участие специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Как в жизни, так и в рамках форума есть две точки зрения, одну из них отстаивают оптимисты, вторую — пессимисты. Я придерживаюсь точки зрения оптимистов, но скажу пессимистам, которые спрашивают, для чего нужен экономический форум. Скажу на примере сотрудничества с компанией «ЕвроХим». Четыре года назад было принято решение о строительстве завода, три года назад были подписаны документы, а сегодня мы запускаем современнейший завод в Европе по производству аммиака. И второй вопрос пессимистов — а есть ли перспективы ПМЭФ? Отвечаю — мы сегодня договорились с «Еврохимом», что производство будет расширяться и последующие инвестиции составят еще 150 млрд рублей», — рассказал Александр Дрозденко на церемонии открытия.

Завод по производству аммиака строили более трех лет. Он стал крупнейшим инвестиционным проектом компании «ЕвроХим». Новое производство расположилось на территории промышленной группы «Фосфорит» в Кингисеппе. Общий объем инвестиций в проект составил 1 млрд долларов США, производительность – 1 млн тонн продукции в год. В планах руководства создание 150 новых рабочих мест. Плюс, ежегодные налоговые поступления нового предприятия в бюджеты разных уровней составят 3 млрд руб.

А что же экологический вопрос? Ему во время строительство было уделено особое внимание. Для запуска нового завода, в частности, была демонтирована старая обогатительная фабрика. Это позволило сохранить существующую санитарно-защитную зону в прежних границах. Кроме того, производство работает в замкнутом цикле водооборота, что позволяет использовать в технологическом процессе воду многократно и без стоков. Эта система будет использовать более 75% сточных вод соседнего завода «Фосфорит», что снизит негативное воздействие на реку Луга и, тем самым, внесёт существенный вклад в защиту экологии Финского залива, Балтийского моря.

В ближайших планах компании открыть здесь же, в Кингисеппе новые производства по выпуску карбамида, аммиака и метанола. Общий объем инвестиций в два обсуждаемых проекта составит около 2,5 млрд долларов США. А производственные мощности способны выпускать в год 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака, а также до 1,7 млн тонн метанола.

«Сегодня мы запустили новый аммиачный завод компании «ЕвроХим» и договорились о дальнейшем развитии производственных мощностей с инвестициями в объеме более 160 млрд рублей. Кингисеппский район остается точкой роста для новых масштабных проектов, формирующих современный газохимический кластер», – подытожил Александр Дрозденко.