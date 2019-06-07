На фестивале «Многонациональная Россия» выступит Зара

Концерт с участием Зары состоится 12 июня на Поклонной горе. Вместе с ней на сцену поздравить москвичей и гостей столицы выйдут Сосо Павлиашвили, Анастасия Спиридонова, Эвклид Кюрдзидис, Родион Газманов, Арцвик, Рагда Ханиева, Юлия Михальчик, группа «Премьер-министр», победители телевизионных музыкальных конкурсов «Во весь голос», «Страна пой» и многие другие.

Весь день в Парке Победы будут звучать песни на русском, армянском, ингушском, азербайджанском, цыганском и других языках народов нашей страны. Ведущие концерта - актриса и общественный деятель Яна Поплавская и музыкант Зариф Норов.

Ждем всех 12 июня в 11.00 на Поклонной горе в самый национальный выходной!