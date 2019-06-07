2019-06-07T13:41:28+03:00
Спорт

Матч отборочного турнира ЧЕ-2020 Россия - Сан-Марино: остановит ли Дзюбу владелец бара?

Против кого сыграют футболисты сборной Россия в Саранске
Георгий ШАКОВ
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Футболисты Сан-Марино (в белой форме) в игре с командой Чехии.Футболисты Сан-Марино (в белой форме) в игре с командой Чехии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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8 июня сборная России по футболу в Саранске примет ребят из Сан-Марино. Соперники днём трудятся на обычной работе, а вечером играют во славу маленькой, но гордой страны.

Урок географии

Если пофантазировать и представить, что все жители Сан-Марино приехали в Саранск, то их всё равно не хватит, чтобы заполнить местную арену. Население Сан-Марино не дотягивает даже до отметки в 35 тысяч человек, а «Мордовия Арена» вмещает 44 тысячи.

Республика Сан-Марино со всех сторон окружена Италией и считается самым старым государством Европы, основанном еще в 301 году. Но не дай бог назвать местного жителя итальянцем – это считается чуть ли не личным оскорблением.

Днём в офис, вечером на поле

Что же из себя представляет сборная Сан-Марино? Большинство игроков совмещают футбол с работой у станка или в офисе. В команде обширный список квалифицированных специалистов, но преобладает умственный труд.

Ключевой защитник Сан-Марино Давиде Симончини - бухгалтер, его навыки, надеемся, потребуются, чтобы считать голы сборной России. Симончини - из очень футбольной семьи. Вместе с братом-вратарём Альдо ему удалось сотворить историческое достижение - оформить семейный дубль автоголов. В 2010-м году оба брата забили в свои ворота в матче против Швеции.

А вот коллегу Симончини по обороне Фабио Витайоли стоит держать подальше от наших ребят. Владелец бара может сломать даже такого здоровяка как Дзюба.

Переходим к средней линии. Алекс Гасперони – главный электрик команды, он владеет компанией, которая налаживает свет в сельскохозяйственных зданиях. За расстановку сил, столов и стульев в раздевалке, отвечает Данило Ринальди — сотрудник мебельной фабрики.

Есть ли в команде звёзды?

На местном уровне звездой, безусловно, будет считаться любой, кто может отдать точный пас и попасть в створ ворот. В Сан-Марино советуем последить за 18-м номером Филиппо Берарди. 22-летний полузащитник принадлежит самому «Торино», но играет на правах аренды за клубы низших лиг. Если от кого-то ждать удара в створ ворот, то от него. В недавнем матче против Шотландии Берарди даже создал несколько голевых моментов своим партнёрам.

Легендарный гол и три ничьи

На первый взгляд, история сборной Сан-Марино - сплошные поражения, но даже любители смогли несколько раз прыгнуть выше головы. «Футбольный карлик» в официальных матчах три раза сыграл вничью. В 1993-м году Сан-Марино устоял против Турции, в 2001-м отнял очки у Латвии, а следующего успеха пришлось ждать тринадцать лет! В 2014-м гордые санмаринцы остановили Эстонию.

Но самым ярким моментом в истории сборной Сан-Марино считают легендарный гол в ворота сборной Англии в 1993-м году. Мяч оказался в воротах родоначальников футбола… уже на 9-й секунде! 25 лет этот гол был самым быстрым в истории отборочного турнира к чемпионату мира.

Черчесов помнит

Главная задача для сборной Сан-Марино в Саранске - забить мяч, что не получалось у команды в официальных встречах уже два года. Последний раз они радовались голу в ворота Азербайджана в 2017-м году.

Любопытно, что когда сборные России и Сан-Марино в 1995 году играли между собой, на воротах стоял Станислав Черчесов. Тогда электрики и столяры забить ему не смогли, а наши отгрузили им 7 мячей. Неплохо было бы повторить такой результат – ведь в конце отборочного цикла, не исключено, придется считать разницу мячей. Следущий матч наша сборная проведет в Нижнем Новгороде против сборной Кипра 11 июня.

Где смотреть?

Первый канал. 8 июня, 18.50. Россия - Сан-Марино

Где слушать?

Прямая трансляция в 19.00 на радио «Комсомольская правда». Он-лайн трансляция на сайте kp.ru

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2. Россия 2 5-3 3

3. Казахстан 2 3-4 3

4. Кипр 2 5-2 3

5. Шотландия 2 2-3 3

6. Сан-Марино 2 0-7 0

ИСТОЧНИК KP.RU

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