Вино по правилам: от лозы и до бутыли

В северной столице проходит одно из крупнейших деловых событий в стране - Петербургский экономический форум - 2019. Краснодарский край принимает участие уже в седьмой раз. В этом году кубанская экспозиция в формате инвестиционного ресторана занимает 590 кв. м. Край представляет 58 инвестпроектов на общую сумму более 300 млрд рублей.

Кубань презентует динамично развивающийся регион, продвигающий во внешнеэкономическую среду уникальные продукты и услуги туристической отрасли, гастрономии и кинематографа, виноделия.

Сегодня одна из стратегических задач для страны и региона – реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В рамках него к 2024 году Краснодарскому краю предстоит нарастить объемы экспорта продукции АПК до 3,8 миллиардов долларов.

Важная задача – увеличения объемов производства винодельческой продукции, оказание содействия организациям в проведении технической и технологической модернизации. Необходимо увеличить объем производства винограда до 229 тыс. тонн в год, в том числе за счет роста общей площади виноградников до 29,6 тыс. В два раза увеличить объем производства посадочного материала и снизить зависимость отечественных производителей винограда от импортных саженцев к концу 2024 года до 10%.

Выход российского вина на зарубежные рынки – не простой процесс, но кубанским виноделам удалось это сделать. Порядка 15 компаний региона уже экспортируют свое вино в 16 стран мира, ежегодный объем экспорта – около 300 тысяч декалитров. Но задачи стоят масштабные, а потому тем, кто обеспечивает развитие виноделия, сегодня важна поддержка государства. Об этом говорили на стратегической сессии «Российское вино: уже серьезно!», которая прошла в рамках ПМЭФ-2019 на стенде Краснодарского края.

В мероприятии приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Глава региона подчеркнул, что российское вино необходимо защищать на законодательном уровне от суррогата. При этом, как отметил Борис Титов, российскому вину есть чем конкурировать на мировом рынке.

- Считаю, что отрасль виноделия в России состоялась, – сказал уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. – Теперь нам надо объединиться. Главное создать новый бренд - российское вино. Потребитель должен увидеть, что оно есть. Для этого должен заработать целый комплекс инструментов и институтов, нужна образовательная база.

Участники сессии обсудили методы продвижения отечественного вина и способы поддержки малых хозяйств отрасли, критерии оценки вина.

Подводя итог дискуссии, Вениамин Кондратьев заметил, что главный критерий оценки - это отношение российского потребителя к продукции.

– У нас хватит емкости рынка, чтобы реализовать наше вино, – уверен глава региона. – Для полной победы мы должны сами поверить в наше вино и самих себя. А чтобы появился единый бренд, должны быть единые правила производства продукции – от лозы и до бутылки. Виноделие должно возродиться как отрасль, потенциал для этого очень высок.

ВАЖНО

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края, по объемам производства виноградных вин край занимает первое место в России. При этом на долю кубанских виноделов приходится 50 % общероссийских объемов производства вина. На начало 2019 года общая площадь виноградников в Краснодарском крае составила 27,0 тыс. гектаров. А существующий резерв виноградопригодных земель в крае составляет еще 17 тыс. гектар. Сейчас регион работает не только над вводом новых земель под производство столовых сортов винограда, но и над увеличением производительности уже плодоносящих земель.

В крае янтарную ягоду выращивают 65 специализированных виноградарских хозяйств и 150 фермерских хозяйств и производственных кооперативов. Виноградники в Краснодарском крае занимают 27 тысяч гектаров. Это треть от всех площадей, где выращивают разные сорта винограда в России.

За пять месяцев 2019 года в целом по краю объем производства всей винопродукции вырос на 12,6 %.

В регионе также развивается направление по производству винодельческой продукции защищенного географического указания и защищенного наименования места происхождения – установлено 9 терруаров. Всего объем производства вин этих категорий вырос в прошлом году в 10 раз и составил более 15% от общего объема производства, против 1,5% в 2017-м.

В 2019 году предусмотрено выделение 542,7 миллиона рублей на субсидирование виноградарства из федерального бюджета, 171,4 миллиона рублей - из краевого. Общая сумма господдержки отрасли составит больше 714 миллионов рублей.

Кроме того, Краснодарский край как главный туристический регион страны, намерен развивать широкой сети винных маршрутов – винных дорог. В этой связи на Кубани активно развивается малое виноделие. Сегодня, уверены краевые власти, необходимо вывести гаражное вино на принципиально новый уровень.

Для этого край выходит с федеральной законодательной инициативой. Сейчас комитет Законодательного Собрания края по развитию АПК готовит проект закона о внесении изменений в статью 14 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части предоставления финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим производство вина из выращенного на территории России винограда. До настоящего времени виноделы малого и среднего бизнеса не имели доступа к таким институтам финансовой поддержки как займы по льготной процентной ставке, субсидии и поручительства региональных гарантийных организаций.