Предъявите ваши гены: на военную службу в России будут отбирать согласно природным предрасположенностям

«Экзотичную» новость сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев на Петербургском экономическом форуме: ученые РАН совместно с коллегами из Военно-медицинской академии (ВМА) разрабатывают «генетический паспорт военнослужащего». Что это такое? И для чего? Сергеев объяснил:

- Проект далеко идущий, фундаментальный. Его суть — найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям. То есть, более полноценно использовать их преимущества, что очень важно... Проект поможет на генетическом уровне понимать, кто более предрасположен, например, к службе на флоте, а кто лучше готов к тому, чтобы стать десантником или танкистом. Предполагается оценка не только физиологических особенностей человека, но и прогнозирование его поведения в стрессовых, критических ситуациях. Причем, с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего. Войны будущего — это уже войны интеллектов, люди будут принимать решения в условиях совсем иных по сравнению с теми, что были раньше.

Глава РАН привел и такой пример: раньше стресс у солдата был связан с артподготовкой противника, который хотел тебя подавить, заставить не высовываться из окопа. Сейчас же, в условиях кибервойны, стрессы совсем другие. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах. Генетические паспорта должны появиться в армии до 2025 года.

А что думают об этом военные медики и психологи, - особенно те, которые не один год находились с войсками в «горячих точках»? «Комсомолка» обратилась к ним с просьбой прокомментировать новость.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Юрий ФОКИН, полковник военно-медицинской службы, профессор:

В НАТО уже внедрили

- Это нужное для армии дело. Поддерживаю! На мой взгляд, это даже несколько запоздало. Давно надо было науке этим заняться. Но если задуманное воплотиться, это будет очень полезно. Точное использование психологических, генных, если хотите, особенностей военного на поле боя повышает боеспособность всего подразделения. Тем более, что мировой опыт по этой части уже есть. Я знаю, в армиях НАТО это обязательная процедура. Но тут надо соблюсти одно условие – согласие самого военного на принятие такого решения. Но я и о другом хочу сказать. Я во время первой чеченской войны был начальником хирургического отделения в Грозном. Работал и Ростове-на-Дону, где, увы, до сих пор стоят вагоны-рефрижераторы с останками неопознанных солдат. Так вот, работы по идентификации личности ведутся до сих пор. Если бы каждый военный проходил генетическую экспертизу, то такой проблемы, этих вагонов, не было бы...

Андрей СОМИН, подполковник медицинской службы, военный психолог:

Психологические тесты есть и сейчас, но это уже - другой уровень

- Конечно, психологические особенности человека при призыве в армию или поступлении на контракт, учитывались уже давно. Для этого есть множество спецтестов. Но одно дело - опросы и упражнения по погружению человека в стрессовую ситуацию, и совсем иное - проникновение в его состояние на генном уровне. Это даст возможность определить солдата или офицера туда, где он принесет наибольшую пользу для армии, внесет максимально весомый личный вклад в победы на поле боя.