Авито и «Автостат» выбрали лучших автодилеров года

Ее организаторами выступили лидирующий сервис по продаже автомобилей с пробегом «Авито Авто» и аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Генеральным партнером премии стало ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), отвечающее за развитие глобального бизнеса смазочных материалов ЛУКОЙЛ. Участие в конкурсе приняли 500 официальных дилерских центров и 60 автомобильных холдингов со всей России.

Цель ежегодной премии «Автодилер года» – определить и наградить лучшие дилерские центры и холдинги в сферах продаж и сервиса по всей стране. К участию были приглашены все официальные дилерские центры со всей России (около 3,5 тысяч). Участники были сгруппированы не только по сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по географическому расположению. Были выбраны победители в традиционных номинациях: «Организация продаж – Новые автомобили», «Организация продаж – Автомобили с пробегом», «Организация сервиса», а также в специальной номинации «Доверие потребителей». Также в этом году была представлена новая номинация от «Авито Авто»: «Маркетинг – Автомобили с пробегом».

На основе конкурсного отбора эксперты определили лидеров среди автохолдингов и дилерских центров. В номинации «Организация продаж новых автомобилей» среди холдингов победили автомобильная группа АВИЛОН, InchcapeRussiaи Форвард-Авто. Среди участников номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом» лидирующие места заняли КЛЮЧАВТО-Select, Аксель Групп и БЦР Моторс. В номинации «Организация сервиса» выиграли РОЛЬФ, ГК «БИЗНЕС КАР» и Максимум.

Победители специальной номинации «Доверие потребителей» были определены на основе опроса более 10 000 автовладельцев – пользователей «Авито Авто», обслуживающих автомобиль у официальных дилеров. Лучшими дистрибьюторами были названы компании BMW (в премиальном сегменте) и Subaru (в массовом).

В новой номинации «Авито Авто» «Маркетинг – Автомобили с пробегом» были определены победители в премиальном сегменте и трех региональных группах массового сегмента. Рейтинг был составлен на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито: для сегмента премиум-автомобилей была рассчитана оборачиваемость капитала, а для сегмента масс-маркет - оборачиваемость склада. Победителем в премиальном сегменте стал дилерский центр Porsche Центр Рублевский. В рейтинге среди автомобилей с пробегом массового сегмента в трех региональных группах лучшими стали ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР (г. Москва), группа компаний Сатурн-2 (г. Челябинск) и ООО "Автодвор+" (г. Уфа). Бонусными баллами, которые можно потратить на рекламное продвижение на Авито, были награждены дилерские центры, общий призовой фонд составил 2 миллиона рублей.

Иван Гуз, управляющий директор «Авито Авто»:

«Мы в пятый раз проводим премию и видим, что ее популярность и авторитетность растет с каждым годом. Увеличивается количество честных игроков, которые подают заявки на участие в премии и стремятся получить почетное звание «Автодилера года». Самая важная задача и премии, и «Авито Авто» как лидера по продажам авто с пробегом – формирование цивилизованного и прозрачного рынка. В этих же целях Авито развивает свои продукты: Автотеку – сервис проверки истории авто с самой полной базой данных в России, услугу выездной диагностики и другие сервисы.

Другая задача – помощь партнерам в развитии бизнеса. В этом году мы представили новую номинацию «Маркетинг – Автомобили с пробегом». Мы выбрали самых эффективных дилеров на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито и поощрили их призовым фондом – бонусными баллами на площадке, которые они смогут потратить на рекламное продвижение. А совсем скоро мы представим инструмент, который позволит оптимизировать рекламный бюджет и выстраивать самую эффективную стратегию продвижения объявлений».

Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА»:

«Это уже пятый по счету национальная премия «АВТОДИЛЕР ГОДА». Приятно, что в проекте участвуют официальные дилеры со всей России: от Калининграда до Владивостока. Мы с удовольствием отмечаем, что количество участников с каждым годом растет: в этом году на номинации претендовало уже 560 дилерских центров и холдингов. Среди них появились и так называемые «закрытые» компании, которые обычно не делятся своими данными, но сейчас, очевидно, увидев масштаб конкурса и поверив в его объективность, решили изменить своим установкам и пойти на контакт.

Уникальность нашей премии состоит в том, что мы оцениваем различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). На основе интегральной оценки (которая рассчитывается по целому ряду показателей) мы выбираем лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА» для продвижения своих компаний.

Российский авторынок меняется, и мы меняемся вместе с ним, поэтому в начале 2019 года мы провели экспертный совет, к участию в котором были приглашены представители столичных и региональных автохолдингов. Собственники ряда компаний высказали свои предложения и пожелания по методике оценки дилеров и холдингов. Президент РОАД Олег Мосеев также предложил ряд решений, которые смогли довести методику оценки до полного соответствия рыночным реалиям. Все вышесказанное говорит о том, что премия развивается и трансформируется, чтобы отражать рыночные реалии и идти в ногу со временем».