2019-06-07T16:19:32+03:00
Общество

Все, что нужно знать о диабете: Врачи-эндокринологи отвечают на вопросы на бесплатной горячей линии

В России, по официальной статистике, с диабетом живут 4,3 млн. человек. При этом около половины людей с диабетом не подозревают о своей болезни
Виктория САВИЦКАЯ
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Акция «Дни эндокринолога» направлена на то, чтобы рассказать обществу о том, что такое диабет и предиабет, как диабет связан с риском инсульта, что нужно знать, чтобы его распознать и контролировать.Акция «Дни эндокринолога» направлена на то, чтобы рассказать обществу о том, что такое диабет и предиабет, как диабет связан с риском инсульта, что нужно знать, чтобы его распознать и контролировать.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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7-9 июня Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ проводит на своей бесплатной линии 8 800 707 52 29 акцию «Дни эндокринолога» для людей с диабетом, и тех, кто беспокоится, что подвергнется риску его развития.

Акция «Дни эндокринолога» направлена на то, чтобы рассказать обществу о том, что такое диабет и предиабет, как диабет связан с риском инсульта, что нужно знать, чтобы его распознать и контролировать.

Профессиональные эндокринологи отвечают на вопросы абонентов 7-9 июня с 12 до 18 часов по московскому времени.

Диабет – одна из основных причин преждевременной смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наличие этого диагноза увеличивает риск инсульта и инфаркта в 2-3 раза. Кроме этого, диабет является одной из основных причин слепоты, почечной недостаточности и ампутации нижних конечностей.

В России, по официальной статистике, с этим заболеванием живут 4,3 млн. человек, но по данным российских эндокринологов реальное число людей с диабетом в два раза больше. При этом около половины людей с диабетом не подозревают о своей болезни.

Диабет может быть у любого человека, но некоторые группы людей более склонны к развитию этого заболевания. Наследственность, избыточный вес, возраст – все это может увеличить риск развития диабета 2 типа, поэтому крайне важно следить за состоянием своего здоровья, знать тревожные симптомы заболевания и соблюдать рекомендации врачей.

Горячая линия по инсульту фонда ОРБИ 8 800 707 52 29 – это бесплатные анонимные консультации для людей, которые перенесли инсульт, их близких и всех кто хочет узнать об инсульте и предотвратить его.

Профессиональные эндокринологи отвечают на вопросы абонентов 7-9 июня с 12 до 18 часов по московскому времени.

Профессиональные эндокринологи отвечают на вопросы абонентов 7-9 июня с 12 до 18 часов по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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