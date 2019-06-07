2019-06-07T16:22:30+03:00
Экономика

После проверки Генпрокуратуры начались массовые увольнения пилотов

Ведомство борется за то, чтобы «человеческий фактор» перестал был причиной авиакатастроф
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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В Генпрокуратуре отказались отвечать "КП" на вопросы, связанные с закрытием учебных центров и аннулированием летных удостоверений.В Генпрокуратуре отказались отвечать "КП" на вопросы, связанные с закрытием учебных центров и аннулированием летных удостоверений.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Десятки пилотов остались без работы — такая информация появилась в пятницу в СМИ. Как выяснила "КП", речь идет не о каком-то свежем решении, связанном с катастрофой "Суперджета" в Шереметьево. Пилоты были отстранены по результатам проверки, которую проводила Генпрокуратура после того, как в Подмосковье 11 февраля 2018 г. разбился Ан-148 (погиб 71 человек — пассажиры и члены экипажа). Оказалось, второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян окончил Южно-Уральский госуниверситет — а у этого учебного заведения на тот момент не было сертификата авиационного учебного центра. Оказалось, что еще 64 выпускника ЮУрГУ работают пилотами — их летные свидетельства были аннулированы Росавиацией по представлению органов прокуратуры.

В Генпрокуратуре отказались отвечать "КП" на вопросы, связанные с закрытием учебных центров и аннулированием летных удостоверений, сославшись на то, что эти документы носят гриф «Для служебного пользования».

В летном сообществе информацию об увольнении летчиков восприняли неодобрительно. В частности, авиаторы обращали внимание на то, что обучавшийся ранее в ЮУрГУ второй пилот Гамбарян давал как раз профессионально правильные советы командиру, чьи ошибочные действия и привели к гибели самолета. О яростном споре летчиков в последние секунды жизни и о том, что они старались выполнить прямо противоположные действия, свидетельствуют записи самописцев.

- Сделано все огульно, у нас всегда так: лес рубят — щепки летят, а рубят все подряд, - так эмоционально отреагировал заслуженный летчик России генерал-майор Владимир Попов на просьбу КП прокомментировать массовые увольнения. - Надо же разбираться. Всех-то нельзя лишать. Большинство из них действительно учились, проходили практические занятия, тренажеры. Еще лишили права обучать центр в Подмосковье — но он занимался в основном подготовкой пилотов любительской авиации. Хорошо работал, среди преподавателей было много военных инженеров из Академии имени Жуковского — и аэродинамику, и авиационную психологию, и другие предметы. Профессора, кандидаты наук — солидный уровень. Конечно, всех выгнать проще, чем разбираться индивидуально...

В марте этого года на итоговой коллегии Генпрокуратуры и в апреле на правительственном часе глава ведомства Юрий Чайка рассказывал о проверках в авиации. По его словам, за 2018 год было отстранено 425 пилотов. После прокурорских проверок прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, Росавиацией аннулированы 160 летных свидетельств. Генпрокурор отметил, что цель проверок и следующих за ними решений - «чтобы человеческий фактор перестал доминировать среди причин авиакатастроф».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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