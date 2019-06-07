ВЦИОМ и Центр социальных проектов «Быть человеком» подписали меморандум о сотрудничестве

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО Центр социальных проектов «Быть человеком» заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 06 по 08 июня. Документ подписали генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров и исполнительный директор ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская.

Соглашение предусматривает сотрудничество в организации совместных проектов по популяризации рабочих профессий, волонтерства, а также формирование нравственных ориентиров и воспитание подрастающего поколения. Кроме того, одной из целей подписания меморандума является содействие в проведении Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!». «Сегодня тема волонтерства и социально-значимых активностей - особенно актуальна, все больше людей осознают важность личного участия в формировании общественных благ. Наш опрос волонтеров показал, что ими движут, помимо интереса, желание быть полезным обществу, а также стремление реализовать свои инициативы. Поэтому наше сотрудничество — это вклад не только в общее дело помощи друг другу, но и предоставление возможности людям выражать свои благородные стремления и потребности», - отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Исполнительный директор ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская подчеркнула: «Подписание этого соглашения – важный этап в развитии ЦСП «Быть человеком». Уверена, что опыт и экспертная поддержка ВЦИОМ помогут нам поднимать престиж рабочих профессий, воспитывать сознательность и нравственность в подрастающем поколении, повысят интерес общества к волонтерству и социально значимым инициативам, в частности, к проекту «Героям – быть!». «Героям – быть!» – Всероссийский проект в области социальной ответственности, посвященный простым людям, их поступкам, совершенным однажды и спасшим жизни других людей, или ежедневным подвигам длиной в целую жизнь. Он существует с 2015 года и уже охватил 65 регионов РФ. Его цели – поднятие статуса рабочих специальностей в нашей стране, популяризация волонтерского движения, великодушных и самоотверженных поступков в обществе. АНО ЦСП «Быть человеком» создан с целью привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда людей рабочих профессий, их социально-значимым поступкам, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку труда, к семье и государству в целом.

ЦСП занимается консолидацией действий органов исполнительной власти, общественных организаций и промышленных предприятий по формированию национального самосознания и активной гражданской позиции у людей рабочих профессий и членов их семей.