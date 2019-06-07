«Россети» представили новую архитектуру бренда

На Петербургском экономическом форуме руководство «Россетей» заявило о том, что сиюня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку. Замена фирменных элементов будет идти поэтапно.

До этого дочерние компании холдинга назывались, например, Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири (Кавказа, Центра и Поволжья, Урала).

-Группа «Россети» работает в 80 субъектах Федерации, реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень. Переход на единую бренд-архитектуру - это естественный и логичный шаг на пути развития холдинга. Для потребителей из разных уголков страны важно понимать, какая компания несет перед ними ответственность за надежное и качественное электроснабжение. Очевидно, что имя у этой компании должно быть одинаковое по всей стране,- прокомментировал глава компании «Россети» Павел Ливинский.